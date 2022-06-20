https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/oblegchit-perekhod-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-chto-obsudila-rabochaya-gruppa-1039708443.html
Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа
Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа
Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось в понедельник 20 июня. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T21:05+0300
2022-06-20T21:05+0300
2022-06-20T21:05+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
кпп "псоу"
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039706864_0:7:1620:918_1920x0_80_0_0_5efc5381c7a8597a7a82d3e489aea569.jpg
Сопредседатель рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы, депутат Парламента Алхас Барциц рассказал о том, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. В этом абхазскую сторону заверил Минтранс России.Будет открыто дополнительное место для паспортного контроля, также увеличится количество инспекторов контрольно-пропускного пункта, что облегчит переход именно по экскурсионной линии.Стороны обсудили текущую нагрузку на КПП, его пропускная способность – 58 тысяч человек в сутки, пиковая нагрузка в нынешнем курортном сезоне составила 46 тысяч человек.Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопрос, связанный с затором на границе, который произошел 30 мая. Стороны договорились определить должностные лица, к которым можно будет обращаться в случае повторения подобных случаев.Еще один участник рабочей группы – депутат Парламента Эрик Рштуни сообщил, что в ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Псоу.Руководитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба подчеркнул, что от министерства иностранных дел республики на заседании была поднята тема снятия ограничений по въезду в Российскую Федерацию.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039706864_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_72984dc5258a70f7f988c365e985f926.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, кпп "псоу", государственная граница, видео
Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа
Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось в понедельник 20 июня.
Сопредседатель рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы, депутат Парламента Алхас Барциц рассказал о том, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. В этом абхазскую сторону заверил Минтранс России.
Будет открыто дополнительное место для паспортного контроля, также увеличится количество инспекторов контрольно-пропускного пункта, что облегчит переход именно по экскурсионной линии.
Стороны обсудили текущую нагрузку на КПП, его пропускная способность – 58 тысяч человек в сутки, пиковая нагрузка в нынешнем курортном сезоне составила 46 тысяч человек.
Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопрос, связанный с затором на границе, который произошел 30 мая. Стороны договорились определить должностные лица, к которым можно будет обращаться в случае повторения подобных случаев.
Еще один участник рабочей группы – депутат Парламента Эрик Рштуни сообщил, что в ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Псоу.
Руководитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба подчеркнул, что от министерства иностранных дел республики на заседании была поднята тема снятия ограничений по въезду в Российскую Федерацию.