Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/oblegchit-perekhod-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-chto-obsudila-rabochaya-gruppa-1039708443.html
Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа
Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа
Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось в понедельник 20 июня. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T21:05+0300
2022-06-20T21:05+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
кпп "псоу"
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039706864_0:7:1620:918_1920x0_80_0_0_5efc5381c7a8597a7a82d3e489aea569.jpg
Сопредседатель рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы, депутат Парламента Алхас Барциц рассказал о том, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. В этом абхазскую сторону заверил Минтранс России.Будет открыто дополнительное место для паспортного контроля, также увеличится количество инспекторов контрольно-пропускного пункта, что облегчит переход именно по экскурсионной линии.Стороны обсудили текущую нагрузку на КПП, его пропускная способность – 58 тысяч человек в сутки, пиковая нагрузка в нынешнем курортном сезоне составила 46 тысяч человек.Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопрос, связанный с затором на границе, который произошел 30 мая. Стороны договорились определить должностные лица, к которым можно будет обращаться в случае повторения подобных случаев.Еще один участник рабочей группы – депутат Парламента Эрик Рштуни сообщил, что в ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Псоу.Руководитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба подчеркнул, что от министерства иностранных дел республики на заседании была поднята тема снятия ограничений по въезду в Российскую Федерацию.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039706864_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_72984dc5258a70f7f988c365e985f926.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, кпп "псоу", государственная граница, видео

Облегчить переход российско-абхазской границы: что обсудила рабочая группа

21:05 20.06.2022
© Видео Леон Анкваб, Акоп Кущян
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось в понедельник 20 июня.
Сопредседатель рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы, депутат Парламента Алхас Барциц рассказал о том, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. В этом абхазскую сторону заверил Минтранс России.
Будет открыто дополнительное место для паспортного контроля, также увеличится количество инспекторов контрольно-пропускного пункта, что облегчит переход именно по экскурсионной линии.
Стороны обсудили текущую нагрузку на КПП, его пропускная способность – 58 тысяч человек в сутки, пиковая нагрузка в нынешнем курортном сезоне составила 46 тысяч человек.
Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопрос, связанный с затором на границе, который произошел 30 мая. Стороны договорились определить должностные лица, к которым можно будет обращаться в случае повторения подобных случаев.
Еще один участник рабочей группы – депутат Парламента Эрик Рштуни сообщил, что в ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Псоу.
Руководитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба подчеркнул, что от министерства иностранных дел республики на заседании была поднята тема снятия ограничений по въезду в Российскую Федерацию.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0