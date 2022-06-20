https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/okolo-27-milliona-chelovek-otdokhnuli-v-sochi-s-nachala-goda-1039707167.html

Около 2,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года

Около 2,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года

В администрации Сочи провели совещание по теме предстоящего высокого курортного сезона. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T19:00+0300

2022-06-20T19:00+0300

2022-06-20T19:38+0300

новости

сочи

туристы

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/16/1032274085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_51e4f40bc873947afc45ad792a5354bd.jpg

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Сочи принял 2,7 миллиона человек на отдых и оздоровление с начала года, сообщается на официальном сайте администрации города.Эта цифра на 1,6% превышает показатели аналогичного периода прошло года.Сейчас отели Сочи загружены на 80%, на курорте одновременно находятся около 166 тысяч туристов.

сочи

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сочи, туристы, краснодарский край