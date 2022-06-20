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Около 2,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года
Около 2,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года
В администрации Сочи провели совещание по теме предстоящего высокого курортного сезона. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T19:00+0300
2022-06-20T19:00+0300
2022-06-20T19:38+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Сочи принял 2,7 миллиона человек на отдых и оздоровление с начала года, сообщается на официальном сайте администрации города.Эта цифра на 1,6% превышает показатели аналогичного периода прошло года.Сейчас отели Сочи загружены на 80%, на курорте одновременно находятся около 166 тысяч туристов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сочи, туристы, краснодарский край
Около 2,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала года
19:00 20.06.2022 (обновлено: 19:38 20.06.2022)
В администрации Сочи провели совещание по теме предстоящего высокого курортного сезона.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Сочи принял 2,7 миллиона человек на отдых и оздоровление с начала года, сообщается
на официальном сайте администрации города.
Эта цифра на 1,6% превышает показатели аналогичного периода прошло года.
Сейчас отели Сочи загружены на 80%, на курорте одновременно находятся около 166 тысяч туристов.