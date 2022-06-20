https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/ozgan-provela-v-moskve-peregovory-po-razvitiyu-abkhazii-i-snizheniyu-toplivnykh-tsen-1039709820.html

Озган провела в Москве переговоры по развитию Абхазии и снижению топливных цен

Озган провела в Москве переговоры по развитию Абхазии и снижению топливных цен

Глава Минэкономики Абхазии Кристина Озган находится с рабочей поездкой в Москве. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T22:55+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 20 июня провела переговоры в Минтрансе, Минэкономразвития и Минэнерго России, об этом сообщается в официальном аккаунте Озган в соцсети Instagram*.На встрече с замглавы Минэнерго России Евгением Грабчаком Озган обсудила реализацию плана мероприятий по установке счетчиков, ценообразование на топливо и модернизацию электросетевой инфраструктуры Абхазии. О возможности снижения цен на нефтепродукты, поставляемые в республику, и применения для нужд Абхазии цен, аналогичных российским, говорили и в Минэкономразвития России. Отмечается, что с соответствующим обращением выступило правительство Абхазии.Кроме того, стороны обсудили механизмы финансирования и реализации Программы социально-экономического развития республики.В Минтрансе обсуждались вопросы восстановления авиасообщения с Абхазией и пересечения абхазо-российской государственной границы, в частности:*запрещена в России за экстремистскую деятельность

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