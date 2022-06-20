https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/postavki-rossiyskoy-nefti-v-kitay-dostigli-rekordnogo-urovnya-1039698345.html

Поставки российской нефти в Китай достигли рекордного уровня

Поставки российской нефти в Китай достигли рекордного уровня

Нефть из России поступает в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также по морю из европейских и дальневосточных российских портов. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T10:24+0300

2022-06-20T10:24+0300

2022-06-20T10:24+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% в годовом выражении и достиг рекордного уровня, сообщает РИА Новости. Таким образом, Россия вытеснила Саудовскую Аравию с лидирующей позиции и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в прошедшем мае почти 8,42 миллиона тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в день и на четверть больше, чем 1,59 миллиона баррелей в день в апреле.На полях прошедшего на днях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил и о росте поставок российского газа в Китай.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, китай, нефть, новости, импорт