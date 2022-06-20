https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/rossiyskaya-artilleriya-unichtozhila-450-natsionalistov-na-ukraine-za-sutki-1039702224.html

Российская артиллерия уничтожила 450 националистов на Украине за сутки

Российская артиллерия уничтожила 450 националистов на Украине за сутки

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 националистов, сообщает Минобороны России в сводке, распространенной в... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T14:00+0300

2022-06-20T14:00+0300

2022-06-20T14:00+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 националистов, сообщает Минобороны России в сводке, распространенной в понедельник.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, говорится в документе.Оперативно-тактической и армейской авиацией России за сутки было поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.Кроме того, российское Минобороны заявило о том, что украинские подразделения несут большие потери, военнослужащие сдаются в плен и уклоняются от службы. К примеру, одна только 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными. А в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач. Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач."В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - резюмировало Минобороны России.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, военные, новости, министерство обороны рф, армия, вооружения