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Российская артиллерия уничтожила 450 националистов на Украине за сутки
Российская артиллерия уничтожила 450 националистов на Украине за сутки
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 националистов, сообщает Минобороны России в сводке, распространенной в... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T14:00+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 националистов, сообщает Минобороны России в сводке, распространенной в понедельник.Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, говорится в документе.Оперативно-тактической и армейской авиацией России за сутки было поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.Кроме того, российское Минобороны заявило о том, что украинские подразделения несут большие потери, военнослужащие сдаются в плен и уклоняются от службы. К примеру, одна только 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными. А в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач. Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач."В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - резюмировало Минобороны России.
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 националистов, сообщает Минобороны России в сводке, распространенной в понедельник.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, говорится в документе.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей", - отмечает военное ведомство.
Оперативно-тактической и армейской авиацией России за сутки было поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, российское Минобороны заявило о том, что украинские подразделения несут большие потери, военнослужащие сдаются в плен и уклоняются от службы. К примеру, одна только 14-я механизированная бригада потеряла за последний месяц 2100 человек убитыми и ранеными. А в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач. Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач.
"В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера", - резюмировало Минобороны России.