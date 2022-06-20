https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/studenty-moskovskikh-vuzov-iz-abkhazii-proydut-stazhirovki-v-sfere-media-1039699590.html
Студенты московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в госструктурах России
Студенты московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в госструктурах России
Центр "Будущее Абхазии" на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T11:31+0300
2022-06-20T11:31+0300
2022-06-20T11:41+0300
в абхазии
москва
образование
обучение
молодежь
вузы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037478647_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_b7b6992d3700b827002c52f7ed0d0aa0.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Четверо студентов московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в федеральных ведомствах и структурах России, сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Проект осуществляется при поддержке внешнеполитического ведомства и платформы "Будущее Абхазии". Для стажировки были отобраны талантливые молодые специалисты.Алим Барциц пройдет стажировку в Департаменте информации и печати МИД РФ, Баграт Ломия — в Государственной Думе Федерального собрания РФ, Виктория Григорян — в одном из ведущих медиа агентств Москвы, Элина Анкваб — в издательстве "Просвещение".В феврале в Москве была запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" при Посольстве Абхазии в России. Центр на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра работает параллельно с ресурсами Россотрудничества.
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037478647_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab69529bebae9274462d13ae12b90c95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, образование, обучение, молодежь, вузы, новости
Студенты московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в госструктурах России
11:31 20.06.2022 (обновлено: 11:41 20.06.2022)
Центр "Будущее Абхазии" на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Четверо студентов московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в федеральных ведомствах и структурах России, сообщает
Медиацентр МИД Абхазии.
Проект осуществляется при поддержке внешнеполитического ведомства и платформы "Будущее Абхазии". Для стажировки были отобраны талантливые молодые специалисты.
Алим Барциц пройдет стажировку в Департаменте информации и печати МИД РФ, Баграт Ломия — в Государственной Думе Федерального собрания РФ, Виктория Григорян — в одном из ведущих медиа агентств Москвы, Элина Анкваб — в издательстве "Просвещение".
В феврале в Москве была запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" при Посольстве Абхазии в России. Центр на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра работает параллельно с ресурсами Россотрудничества.