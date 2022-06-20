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Студенты московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в госструктурах России

Студенты московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в госструктурах России

Центр "Будущее Абхазии" на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T11:31+0300

2022-06-20T11:31+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Четверо студентов московских вузов из Абхазии пройдут стажировки в федеральных ведомствах и структурах России, сообщает Медиацентр МИД Абхазии. Проект осуществляется при поддержке внешнеполитического ведомства и платформы "Будущее Абхазии". Для стажировки были отобраны талантливые молодые специалисты.Алим Барциц пройдет стажировку в Департаменте информации и печати МИД РФ, Баграт Ломия — в Государственной Думе Федерального собрания РФ, Виктория Григорян — в одном из ведущих медиа агентств Москвы, Элина Анкваб — в издательстве "Просвещение".В феврале в Москве была запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" при Посольстве Абхазии в России. Центр на конкурсной основе содействует абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра работает параллельно с ресурсами Россотрудничества.

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