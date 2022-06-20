https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/takie-obstoyatelstva-ob-effektivnosti-zakona-po-strakhovaniyu-inostrannykh-avtomobiley-1039601912.html

Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей

Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей

Что необходимо для того, чтобы закон о страховании иностранных водителей заработал в Абхазии, насколько эффективен нынешний, в эфире радио Sputnik своим... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T14:25+0300

2022-06-20T14:25+0300

2022-06-20T14:25+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0f/1039601757_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7a9e0ffe251c3b11db54c9a754203934.jpg

Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей

С 16 мая в Абхазии вновь заработали правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники абхазской ГАИ начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах.Государство вводит обязательные виды страхования для защиты определенной категории населения, речь не идет об экономическом эффекте, здесь речь о том, будет ли предоставлена финансовая защита от рисков, которые мы предполагали от страхования, отметила Кварандзия в беседе на радио."По моим прогнозам и опыту прошлых лет, скорее всего, сомнительно, что мы достигнем целей и результатов. Потому как это страхование уже имело место быть, и по определенным причинам были определенные жалобы со стороны потребителей этих услуг, на самом высшем уровне было приостановлено действие страхования. Сейчас опять ничего не изменилось, а просто распаковали тот закон, который оставался действующим, но временно запрещенным на реализацию", – отметила эксперт.По мнению Кварандзия, на сегодняшний день у нас мало что обеспечено для того, чтобы реализовать страхование по рыночным механизмам, еще есть много вопросов, без которых этот механизм эффективно реализовываться не будет, подчеркнула она.Экономист рассказала, что необходимо для того, чтобы страхование заработало.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио