https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/takie-obstoyatelstva-ob-effektivnosti-zakona-po-strakhovaniyu-inostrannykh-avtomobiley-1039601912.html
Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей
Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей
Что необходимо для того, чтобы закон о страховании иностранных водителей заработал в Абхазии, насколько эффективен нынешний, в эфире радио Sputnik своим... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T14:25+0300
2022-06-20T14:25+0300
2022-06-20T14:25+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей
Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей
С 16 мая в Абхазии вновь заработали правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники абхазской ГАИ начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах.Государство вводит обязательные виды страхования для защиты определенной категории населения, речь не идет об экономическом эффекте, здесь речь о том, будет ли предоставлена финансовая защита от рисков, которые мы предполагали от страхования, отметила Кварандзия в беседе на радио."По моим прогнозам и опыту прошлых лет, скорее всего, сомнительно, что мы достигнем целей и результатов. Потому как это страхование уже имело место быть, и по определенным причинам были определенные жалобы со стороны потребителей этих услуг, на самом высшем уровне было приостановлено действие страхования. Сейчас опять ничего не изменилось, а просто распаковали тот закон, который оставался действующим, но временно запрещенным на реализацию", – отметила эксперт.По мнению Кварандзия, на сегодняшний день у нас мало что обеспечено для того, чтобы реализовать страхование по рыночным механизмам, еще есть много вопросов, без которых этот механизм эффективно реализовываться не будет, подчеркнула она.Экономист рассказала, что необходимо для того, чтобы страхование заработало.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: об эффективности закона по страхованию иностранных автомобилей
Что необходимо для того, чтобы закон о страховании иностранных водителей заработал в Абхазии, насколько эффективен нынешний, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась экономист, заведующая кафедрой "финансы и кредит" АГУ Амра Кварандзия.
С 16 мая в Абхазии вновь заработали правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники абхазской ГАИ начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах.
Государство вводит обязательные виды страхования для защиты определенной категории населения, речь не идет об экономическом эффекте, здесь речь о том, будет ли предоставлена финансовая защита от рисков, которые мы предполагали от страхования, отметила Кварандзия в беседе на радио.
"По моим прогнозам и опыту прошлых лет, скорее всего, сомнительно, что мы достигнем целей и результатов. Потому как это страхование уже имело место быть, и по определенным причинам были определенные жалобы со стороны потребителей этих услуг, на самом высшем уровне было приостановлено действие страхования. Сейчас опять ничего не изменилось, а просто распаковали тот закон, который оставался действующим, но временно запрещенным на реализацию", – отметила эксперт.
По мнению Кварандзия, на сегодняшний день у нас мало что обеспечено для того, чтобы реализовать страхование по рыночным механизмам, еще есть много вопросов, без которых этот механизм эффективно реализовываться не будет, подчеркнула она.
Экономист рассказала, что необходимо для того, чтобы страхование заработало.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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