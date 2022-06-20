https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/takie-obstoyatelstva-otyrba-i-kharaniya-o-deklarirovanii-dokhodov-v-abkhazii--1039699413.html
Такие обстоятельства: Отырба и Харания о декларировании доходов в Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба и Харания о декларировании доходов в Абхазии
О декларировании доходов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали глава Управления антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T11:52+0300
2022-06-20T11:52+0300
2022-06-20T11:53+0300
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Такие обстоятельства: Отырба и Харания о декларировании доходов в Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба и Харания о декларировании доходов в Абхазии
Приближаются сроки сдачи новых деклараций о доходах и расходах чиновников и депутатов. Между тем, вопрос о сдаче деклараций за прошлый год все еще открыт. Отрегулировать ситуацию призвано новое Управление антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам Абхазии. О задачах, которые стоят перед Управлением и о ситуации с декларированием в целом, в эфире радио Sputnik рассказали глава Управления Рустам Отырба и инспектор ведомства Камилла Харания. “На сегодняшний день у нас ведется прием декларации. Мы соответственно уведомляем организаций о необходимости своевременной подачи декларации, до конца периода подачи декларации осталось совсем немного времени”, - сказал Отырба.По словам Отырба, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то ситуация более благоприятная, техническое и информационное обеспечение уже на более высоком уровне.Прием декларации доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами за 2021 год завершится 1 августа.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года.Подробности беседы слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, декларации, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Отырба и Харания о декларировании доходов в Абхазии
11:52 20.06.2022 (обновлено: 11:53 20.06.2022)
О декларировании доходов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали глава Управления антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам республики Рустам Отырба и инспектор ведомства Камилла Харания.
Приближаются сроки сдачи новых деклараций о доходах и расходах чиновников и депутатов. Между тем, вопрос о сдаче деклараций за прошлый год все еще открыт. Отрегулировать ситуацию призвано новое Управление антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам Абхазии. О задачах, которые стоят перед Управлением и о ситуации с декларированием в целом, в эфире радио Sputnik рассказали глава Управления Рустам Отырба и инспектор ведомства Камилла Харания.
“На сегодняшний день у нас ведется прием декларации. Мы соответственно уведомляем организаций о необходимости своевременной подачи декларации, до конца периода подачи декларации осталось совсем немного времени”, - сказал Отырба.
По словам Отырба, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то ситуация более благоприятная, техническое и информационное обеспечение уже на более высоком уровне.
Прием декларации доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами за 2021 год завершится 1 августа.
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года.
Подробности беседы слушайте в аудиофайле
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