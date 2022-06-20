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Ушел из жизни главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа
Ушел из жизни главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа
Игорь Джопуа более 20 лет проработал в Республиканской детской больнице, с 2015 года возглавлял медучреждение. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T16:47+0300
2022-06-20T16:47+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа скончался на 47-м году жизни, сообщает Минздрав Абхазии. Медика не стало после продолжительной болезни. Игорь Джопуа окончил Североосетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 года возглавил лечебное учреждение. Джопуа курировал строительство нового здания больницы.
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медицина, врач, новости, сухум
Ушел из жизни главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа
16:47 20.06.2022 (обновлено: 16:48 20.06.2022)
Игорь Джопуа более 20 лет проработал в Республиканской детской больнице, с 2015 года возглавлял медучреждение.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа скончался на 47-м году жизни, сообщает Минздрав Абхазии.
Медика не стало после продолжительной болезни.
Игорь Джопуа окончил Североосетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 года возглавил лечебное учреждение. Джопуа курировал строительство нового здания больницы.