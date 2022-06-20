https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/ushel-iz-zhizni-glavvrach-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-igor-dzhopua-1039705960.html

Ушел из жизни главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа

Ушел из жизни главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа

Игорь Джопуа более 20 лет проработал в Республиканской детской больнице, с 2015 года возглавлял медучреждение. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T16:47+0300

2022-06-20T16:47+0300

2022-06-20T16:48+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа скончался на 47-м году жизни, сообщает Минздрав Абхазии. Медика не стало после продолжительной болезни. Игорь Джопуа окончил Североосетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 года возглавил лечебное учреждение. Джопуа курировал строительство нового здания больницы.

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