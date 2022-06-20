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Жвания о военных беспилотниках: многие увидели в них силу будущих войн
Жвания о военных беспилотниках: многие увидели в них силу будущих войн
В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года. Что об этом думают... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T09:48+0300
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Жвания о производстве БЛА в Грузии:
Жвания о производстве БЛА в Грузии:
Интенсификация процесса милитаризации Грузии за последние несколько лет при поддержке стран НАТО, несомненно, влечет прямую угрозу для национальной безопасности Абхазии, отметил Жвания. Он отметил что сегодня в мире к числу наибольших угроз относят расширение использования беспилотных летательных аппаратов, так как они относительно недорогие и в состоянии выполнить целый ряд функций. "Они могут быть воздушными платформами для проведения разведки наблюдения, системами бомбардировки, и, что самое опасное, могут быть пусковыми установками наступательных ракет. Это позволяет противнику выборочно с меньшими усилиями и потерями выполнять такие задачи, как, например, уничтожение наиболее опасных целей или объектов критической инфраструктуры", - сообщил Жвания. Применение БЛА продемонстрировало эффективность в современной войне и убедило многие государства пересмотреть подход к организации ПВО. Сегодня во многих странах ведется разработка средств обнаружения и уничтожения БЛА военного назначения. Для их обнаружения сегодня используют радиолокационные станции, оптические, акустические средства обнаружения, средства перехвата радиосигнала и передачи информации. Для уничтожения в некоторых случаях возможно использование стрелкового оружия, обычно это зенитно-ракетные артиллерийские комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Для борьбы иногда могут использовать другие беспилотник, сказал Александр Жвания. Военный отметил, что в Абхазии идет работа в этом направлении.
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Жвания о военных беспилотниках: многие увидели в них силу будущих войн
09:48 20.06.2022 (обновлено: 09:50 20.06.2022)
В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года. Что об этом думают в военном ведомстве Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал офицер Минобороны республики Александр Жвания.
Интенсификация процесса милитаризации Грузии за последние несколько лет при поддержке стран НАТО, несомненно, влечет прямую угрозу для национальной безопасности Абхазии, отметил Жвания.
"Конечно, заявление министра обороны Грузии о начале совместного польско-грузинского производства разведывательных беспилотных летательных аппаратов в Грузии на базе созданного предприятия, вызывает обеспокоенность и в нашем ведомстве. Если посмотреть боевые действия в Нагорном Карабахе, видеокадры ударов беспилотных аппаратов по наземным целям вызвали всплеск интереса к этим боевым дронам во всем мире. В них многие увидели силу будущих войн", - сказал офицер.
Он отметил что сегодня в мире к числу наибольших угроз относят расширение использования беспилотных летательных аппаратов, так как они относительно недорогие и в состоянии выполнить целый ряд функций.
"Они могут быть воздушными платформами для проведения разведки наблюдения, системами бомбардировки, и, что самое опасное, могут быть пусковыми установками наступательных ракет. Это позволяет противнику выборочно с меньшими усилиями и потерями выполнять такие задачи, как, например, уничтожение наиболее опасных целей или объектов критической инфраструктуры", - сообщил Жвания.
Применение БЛА продемонстрировало эффективность в современной войне и убедило многие государства пересмотреть подход к организации ПВО. Сегодня во многих странах ведется разработка средств обнаружения и уничтожения БЛА военного назначения. Для их обнаружения сегодня используют радиолокационные станции, оптические, акустические средства обнаружения, средства перехвата радиосигнала и передачи информации. Для уничтожения в некоторых случаях возможно использование стрелкового оружия, обычно это зенитно-ракетные артиллерийские комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Для борьбы иногда могут использовать другие беспилотник, сказал Александр Жвания.
Военный отметил, что в Абхазии идет работа в этом направлении.