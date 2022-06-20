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Жвания о военных беспилотниках: многие увидели в них силу будущих войн

Жвания о военных беспилотниках: многие увидели в них силу будущих войн

В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года. Что об этом думают... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T09:48+0300

2022-06-20T09:48+0300

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Жвания о производстве БЛА в Грузии: Жвания о производстве БЛА в Грузии:

Интенсификация процесса милитаризации Грузии за последние несколько лет при поддержке стран НАТО, несомненно, влечет прямую угрозу для национальной безопасности Абхазии, отметил Жвания. Он отметил что сегодня в мире к числу наибольших угроз относят расширение использования беспилотных летательных аппаратов, так как они относительно недорогие и в состоянии выполнить целый ряд функций. "Они могут быть воздушными платформами для проведения разведки наблюдения, системами бомбардировки, и, что самое опасное, могут быть пусковыми установками наступательных ракет. Это позволяет противнику выборочно с меньшими усилиями и потерями выполнять такие задачи, как, например, уничтожение наиболее опасных целей или объектов критической инфраструктуры", - сообщил Жвания. Применение БЛА продемонстрировало эффективность в современной войне и убедило многие государства пересмотреть подход к организации ПВО. Сегодня во многих странах ведется разработка средств обнаружения и уничтожения БЛА военного назначения. Для их обнаружения сегодня используют радиолокационные станции, оптические, акустические средства обнаружения, средства перехвата радиосигнала и передачи информации. Для уничтожения в некоторых случаях возможно использование стрелкового оружия, обычно это зенитно-ракетные артиллерийские комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Для борьбы иногда могут использовать другие беспилотник, сказал Александр Жвания. Военный отметил, что в Абхазии идет работа в этом направлении.

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подкасты, абхазия, министерство обороны абхазии, нато, грузия, аудио