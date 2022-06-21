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Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме к годовщине начала Великой Отечественной войны
Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме к годовщине начала Великой Отечественной войны
В ознаменование 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в столице Абхазии провели акцию в память о павших защитниках Родины. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T20:55+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Свеча памяти" состоялась в понедельник 21 июня у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в канун Дня памяти и скорби.Участники акции возложили гвоздики к памятнику Неизвестному солдату, состоялось традиционное зажжение свечей в память о погибших в войне защитников Родины.На мероприятие пришли вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представители посольства России в Абхазии, Дома Москвы, Россотрудничества, музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Общественной палаты республики, военнослужащие абхазской армии.Мероприятие организовали Русский Дом в Сухуме, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Администрация города Сухум и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.
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Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме к годовщине начала Великой Отечественной войны
20:55 21.06.2022 (обновлено: 20:56 21.06.2022)
В ознаменование 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в столице Абхазии провели акцию в память о павших защитниках Родины.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Свеча памяти" состоялась в понедельник 21 июня у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в канун Дня памяти и скорби.
Участники акции возложили гвоздики к памятнику Неизвестному солдату, состоялось традиционное зажжение свечей в память о погибших в войне защитников Родины.
На мероприятие пришли вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представители посольства России в Абхазии, Дома Москвы, Россотрудничества, музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Общественной палаты республики, военнослужащие абхазской армии.
"Пожалуй, это самая бесчеловечная война, которая была. Погибли многие миллионы людей во время этой великой битвы, к сожалению из более пятидесяти тысяч жителей Абхазии, участвовавших в войне, погибли почти 18 тысяч. Это очень больно, это очень страшно, и, мне кажется, в День памяти и скорби нам необходимо об этом помнить", - сказал новый руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
Мероприятие организовали Русский Дом в Сухуме, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Администрация города Сухум и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.