https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/aktsiya-svecha-pamyati-proshla-v-sukhume-k-godovschine-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-1039733181.html

Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме к годовщине начала Великой Отечественной войны

Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме к годовщине начала Великой Отечественной войны

В ознаменование 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в столице Абхазии провели акцию в память о павших защитниках Родины. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Свеча памяти" состоялась в понедельник 21 июня у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в канун Дня памяти и скорби.Участники акции возложили гвоздики к памятнику Неизвестному солдату, состоялось традиционное зажжение свечей в память о погибших в войне защитников Родины.На мероприятие пришли вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представители посольства России в Абхазии, Дома Москвы, Россотрудничества, музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Общественной палаты республики, военнослужащие абхазской армии.Мероприятие организовали Русский Дом в Сухуме, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Администрация города Сухум и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.

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