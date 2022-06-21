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Авидзба о Союзе виноделов Абхазии: сыграет роль, если создать условия

Авидзба о Союзе виноделов Абхазии: сыграет роль, если создать условия

Президент Союза виноградарей и виноделов Абхазии Анатолий Авидзба в интервью радио Sputnik поделился своим видением о том, как вывести на более высокий уровень... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T10:58+0300

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Авидзба о Союзе виноделов Абхазии: сыграет роль, если создать условия Авидзба о Союзе виноделов Абхазии: сыграет роль, если создать условия

В мае президентом Союза виноградарей и виноделов Абхазии избран академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Международной академии винограда и вина, почетный член академии наук Абхазии Анатолий Авидзба.В интервью радио Sputnik Авидзба сказал, что при Минсельхозе Абхазии должен работать как минимум профильный отдел. По его мнению, необходимо разработать проект закона по развитию виноградарства и виноделия в стране. Кроме того, необходимо подобрать подходящие места для виноградных плантаций. "В республику завозили виноматериал из Украины и большую часть из Молдавии. Но, как говорится, на чужих пирожках долго нельзя себя успокаивать. Поэтому надо иметь свои питомники, где можно развивать приспособленные сорта, которые требуют меньшего применения ядохимикатов. Надо подобрать почву, местность, посадочный материал выращивать у себя... Первые три года виноградом надо заниматься, как с грудным ребенком", – сказал президент Союза виноградарей и виноделов. Он считает, что для развития этой отрасли необходимо создавать частное государственное партнерство, привлекая инвестиции. "Частный владелец сегодня не в состоянии это сделать, потому что закладка одного гектара виноградника стоит около 20 тысяч долларов. Потому я начинал с пояснительной записки, чтобы выйти с таким предложением на уровень правительства России, чтобы хотя бы без процентов получить кредит на закладку", – считает Авидзба. Он уверен, что создание Союза виноделов может хорошо отразиться на отрасли с точки зрения координации действий, Союз виноделия сыграет немаловажную роль, если создать условия и в тесном контакте работать с правительством, отметил Анатолий Авидзба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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