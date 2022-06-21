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Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина... 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T14:08+0300
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Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды.Киев должен ответить. В Совете Федерации России призывают страны Причерноморья отреагировать на атаку Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Из-за инцидента нанесен ущерб не только России и Украине, но и всему Черному морю. В результате обстрела нефтяной платформы возникло возгорание, огонь перекинулся к скважине. Пожар на вышке не стихает. К каким последствиям может привести ЧП, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
14:08 21.06.2022 (обновлено: 14:09 21.06.2022)
Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина в эфире радио Sputnik.
Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды.
Киев должен ответить. В Совете Федерации России призывают страны Причерноморья отреагировать на атаку Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Из-за инцидента нанесен ущерб не только России и Украине, но и всему Черному морю. В результате обстрела нефтяной платформы возникло возгорание, огонь перекинулся к скважине. Пожар на вышке не стихает. К каким последствиям может привести ЧП, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина.
Подробности слушайте в аудиофайле
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