https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/esina-o-posledstviyakh-udarov-vsu-po-chernomorneftegazu-ataka-na-ekosistemu-1039718549.html

Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему

Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему

Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T14:08+0300

2022-06-21T14:08+0300

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Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему

Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды.Киев должен ответить. В Совете Федерации России призывают страны Причерноморья отреагировать на атаку Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Из-за инцидента нанесен ущерб не только России и Украине, но и всему Черному морю. В результате обстрела нефтяной платформы возникло возгорание, огонь перекинулся к скважине. Пожар на вышке не стихает. К каким последствиям может привести ЧП, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член общественного совета Минприроды Елена Есина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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