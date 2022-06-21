https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/referendum-po-vkhozhdeniyu-khersonskoy-oblasti-v-rossiyu-zaplanirovan-na-osen-1039710672.html

Референдум по вхождению Херсонской области в Россию запланирован на осень

Референдум по вхождению Херсонской области в Россию запланирован на осень

Херсонская и Запорожская области объявили о намерениях стать субъектами Российской Федерации в апреле этого года в ходе спецоперации по демилитаризации... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T08:45+0300

2022-06-21T08:45+0300

2022-06-21T08:45+0300

херсонская область

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируют провести этой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Он отметил, что одновременно с подготовкой к референдуму в регионе улучшают социально-экономическую жизнь, запускают предприятия и банковскую систему, идет выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.

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херсонская область , россия, украина, новости, в мире