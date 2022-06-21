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Референдум по вхождению Херсонской области в Россию запланирован на осень
Референдум по вхождению Херсонской области в Россию запланирован на осень
Херсонская и Запорожская области объявили о намерениях стать субъектами Российской Федерации в апреле этого года в ходе спецоперации по демилитаризации... 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T08:45+0300
2022-06-21T08:45+0300
2022-06-21T08:45+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируют провести этой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Он отметил, что одновременно с подготовкой к референдуму в регионе улучшают социально-экономическую жизнь, запускают предприятия и банковскую систему, идет выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.
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херсонская область , россия, украина, новости, в мире
Референдум по вхождению Херсонской области в Россию запланирован на осень
Херсонская и Запорожская области объявили о намерениях стать субъектами Российской Федерации в апреле этого года в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируют провести этой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма", - сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что одновременно с подготовкой к референдуму в регионе улучшают социально-экономическую жизнь, запускают предприятия и банковскую систему, идет выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.