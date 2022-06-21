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Смотровая башня появится в Новом Афоне
Смотровая башня появится в Новом Афоне
Строительство смотровой башни в Новом Афоне началось около полугода назад, работы планируют завершить к концу июля. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T18:03+0300
2022-06-21T18:03+0300
2022-06-21T18:19+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Смотровая площадка высотой 27 метров появится вблизи новоафонской пещеры, рассказал корреспонденту Sputnik владелец объекта, предприниматель Саид Званбая.По словам Званбая, башня строится из железных конструкций, в верхней ее части будет две круговые площадки, а также небольшие балконы со стеклянным полом для любителей острых ощущений. Посетители смогут подниматься туда на лифте. Автор проекта архитектор Сократ Лоуба, выполняют заказ местные специалисты.Предприниматель надеется, что новый объект привлечет еще больше туристов в Новый Афон и придаст импульс для развития бизнеса. Открытие смотровой башни запланировано на конец июля. Предположительно, для детей до 12 лет вход будет бесплатный, билет для взрослых будет стоить от 200 до 300 рублей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новый афон, отдых в абхазии, туристы, новости, достопримечательности
Смотровая башня появится в Новом Афоне
18:03 21.06.2022 (обновлено: 18:19 21.06.2022)
Строительство смотровой башни в Новом Афоне началось около полугода назад, работы планируют завершить к концу июля.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Смотровая площадка высотой 27 метров появится вблизи новоафонской пещеры, рассказал корреспонденту Sputnik владелец объекта, предприниматель Саид Званбая.
"Эта идея принадлежит мне и моему брату Соломону Званбая. Мы исходили из того, что Новый Афон – это курортный город, и во многих современных курортных городах строятся смотровые башни, откуда можно полюбоваться красивыми пейзажами. Высотой она будет с девятиэтажный дом – 27 метров над уровнем проезжей части", - уточнил он.
По словам Званбая, башня строится из железных конструкций, в верхней ее части будет две круговые площадки, а также небольшие балконы со стеклянным полом для любителей острых ощущений. Посетители смогут подниматься туда на лифте. Автор проекта архитектор Сократ Лоуба, выполняют заказ местные специалисты.
Предприниматель надеется, что новый объект привлечет еще больше туристов в Новый Афон и придаст импульс для развития бизнеса. Открытие смотровой башни запланировано на конец июля.
Предположительно, для детей до 12 лет вход будет бесплатный, билет для взрослых будет стоить от 200 до 300 рублей.