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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/spryatatsya-ne-poluchitsya-kak-rossiya-unichtozhila-punkt-s-50-generalami-i-ofitserami-vsu-1039734056.html
Спрятаться не получится: как Россия уничтожила пункт с 50 генералами и офицерами ВСУ
Спрятаться не получится: как Россия уничтожила пункт с 50 генералами и офицерами ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и... 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T21:17+0300
2022-06-21T21:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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вооруженные силы украины
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В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев совершает бессмысленные военные преступления? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине? Обо всем этом, а также о ситуации на фронте в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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видео, мультимедиа, армия, вооружения, вооруженные силы украины, министерство обороны рф, видео

Спрятаться не получится: как Россия уничтожила пункт с 50 генералами и офицерами ВСУ

21:17 21.06.2022
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Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и генералов, сообщили в Минобороны.
В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев совершает бессмысленные военные преступления? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине?
Обо всем этом, а также о ситуации на фронте в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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