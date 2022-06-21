https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/spryatatsya-ne-poluchitsya-kak-rossiya-unichtozhila-punkt-s-50-generalami-i-ofitserami-vsu-1039734056.html

Спрятаться не получится: как Россия уничтожила пункт с 50 генералами и офицерами ВСУ

Спрятаться не получится: как Россия уничтожила пункт с 50 генералами и офицерами ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав десятки офицеров и... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T21:17+0300

2022-06-21T21:17+0300

2022-06-21T21:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

видео

мультимедиа

армия

вооружения

вооруженные силы украины

министерство обороны рф

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В чем сложность проведения таких операций и почему они необходимы? Зачем Киев совершает бессмысленные военные преступления? Почему Запад больше не верит в возможность хоть каких-то успехов на Украине? Обо всем этом, а также о ситуации на фронте в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, армия, вооружения, вооруженные силы украины, министерство обороны рф, видео