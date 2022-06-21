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В Абхазии почтили память российских миротворцев

В Абхазии почтили память российских миротворцев

Вскоре после окончания Отечественной войны народа Абхазии, 21 июня 1994 года, в Абхазию были введены миротворческие части, сформированные на базе вооруженных... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T10:55+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. В очередную годовщину ввода российских миротворческих сил в Абхазию к памятнику военнослужащим ВС России возложили цветы.Поклониться памяти миротворцев, погибших в Абхазии при исполнении долга, пришли военнослужащие абхазской армии во главе с министром обороны Владимиром Ануа, представители министерств и ведомств, депутаты Парламента, общественность.Министр обороны Абхазии Владимир Ануа отметил весомый вклад миротворческих сил в деле поддержания мира и спокойствия в республике. Он подчеркнул, что грузинская сторона проводила диверсии на территории Абхазии в послевоенное время, вследствие чего погибали и получали ранения жители страны.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.

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сухум, миротворцы, вооруженные силы рф, новости