https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/v-kodorskom-uschele-vspykhnula-afrikanskaya-chuma-1039723527.html

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Кодорском ущелье

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Кодорском ущелье

Для изучения ситуации в Кодорское ущелье отправились специалисты ветеринарной службы, о проблеме предупреждены сотрудники СГБ. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T16:50+0300

2022-06-21T16:50+0300

2022-06-21T16:53+0300

в абхазии

кодорское ущелье

африканская чума

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102606/20/1026062082_0:115:3230:1932_1920x0_80_0_0_7a9badb3ba2fc8c7821c9bad6f79a8ea.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кодорского ущелья, рассказал в интервью Sputnik руководитель ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.По его словам, от болезни уже пострадали не менее ста голов, единичные случаи наблюдаются и в селах Очамчырского района.Джопуа подчеркнул, что чума свиней в Абхазии наблюдается не впервые."Это не новость для нас. Мы не одобряем свиноводство в Абхазии, но в то же время запрещать не можем. В обозримом будущем эта болезнь отсюда не уйдет. Наша природа предрасполагает к тому, чтобы эта болезнь существовала здесь долго. Гибнет большее количество голов, потому что увеличилось их количество. Одно с другим связано", - сказал он.Для изучения ситуации в Кодорское ущелье отправились специалисты ветеринарной службы, о проблеме предупреждены сотрудники СГБ. Население оповестили о вспышке. По словам Джопуа, меры борьбы заключаются в том, чтобы владельцы не сбрасывали трупы в речки, не оставляли их в лесу, так как это чревато распространением болезни в другие села."У болезни нет профилактики и средств лечения. У свиней в Абхазии свободный выгул, что не положено в других странах. Люди не смогут и не захотят их поймать. Нужно задавать людям вопрос, почему они разводят свиней так, что у них свободное хождение", - объяснил он.Ветеринар отметил, что врачи на рынках предупреждены о проблеме, но контролировать каждый объект общественного питания невозможно.Руководитель ветслужбы уточнил, что болезнь не опасна для людей и для других животных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171211/porosyachij-risk-pochemu-v-abxazii-opasayutsya-razvodit-svinej-1022623592.html

кодорское ущелье

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кодорское ущелье, африканская чума, новости