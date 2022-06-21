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Южная Осетия даст новую формулировку референдуму о вхождении в состав России
Южная Осетия даст новую формулировку референдуму о вхождении в состав России
14-15 июня в Москве прошли консультации по вопросам дальнейшей интеграции Южной Осетии с Россией. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T13:53+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Южная Осетия разработает новую формулировку для референдума о вхождении республики в состав России, заявила глава ЦИК Эмилия Гагиева на пресс-конференции по итогам консультаций югоосетинской делегации с российской стороной.В Кремле призвали Цхинвал подумать над юридической постановкой вопроса о референдуме, так как текущая формулировка "об объединении Южной Осетии с Россией" представляет собой юридический казус, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие майского указа о референдуме до проведения консультаций с Москвой по всем вопросам интеграции. Согласно документу, плебисцит был назначен на 17 июля. Во вторник Гаглоев сообщил, что с российскими коллегами уже разработан план по вхождению республики в состав России.
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южная осетия, кавказ, россия, новости
Южная Осетия даст новую формулировку референдуму о вхождении в состав России
13:53 21.06.2022 (обновлено: 14:05 21.06.2022)
14-15 июня в Москве прошли консультации по вопросам дальнейшей интеграции Южной Осетии с Россией.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Южная Осетия разработает новую формулировку для референдума о вхождении республики в состав России, заявила глава ЦИК Эмилия Гагиева на пресс-конференции по итогам консультаций югоосетинской делегации с российской стороной.
"По итогам консультаций в Москве нам предстоит новая работа по вопросу референдума, с новой формулировкой, приемлемой для Российской Федерации. Как только в ЦИК поступит соответствующий пакет документов, мы готовы приступить к работе", - сказала она.
В Кремле призвали Цхинвал подумать над юридической постановкой вопроса о референдуме, так как текущая формулировка "об объединении Южной Осетии с Россией" представляет собой юридический казус, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие майского указа о референдуме до проведения консультаций с Москвой по всем вопросам интеграции. Согласно документу, плебисцит был назначен на 17 июля.
Во вторник Гаглоев сообщил, что с российскими коллегами уже разработан план по вхождению республики в состав России.