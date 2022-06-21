https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/yuzhnaya-osetiya-dast-novuyu-formulirovku-referendumu-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-1039720098.html

Южная Осетия даст новую формулировку референдуму о вхождении в состав России

Южная Осетия даст новую формулировку референдуму о вхождении в состав России

14-15 июня в Москве прошли консультации по вопросам дальнейшей интеграции Южной Осетии с Россией. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T13:53+0300

2022-06-21T13:53+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Южная Осетия разработает новую формулировку для референдума о вхождении республики в состав России, заявила глава ЦИК Эмилия Гагиева на пресс-конференции по итогам консультаций югоосетинской делегации с российской стороной.В Кремле призвали Цхинвал подумать над юридической постановкой вопроса о референдуме, так как текущая формулировка "об объединении Южной Осетии с Россией" представляет собой юридический казус, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие майского указа о референдуме до проведения консультаций с Москвой по всем вопросам интеграции. Согласно документу, плебисцит был назначен на 17 июля. Во вторник Гаглоев сообщил, что с российскими коллегами уже разработан план по вхождению республики в состав России.

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