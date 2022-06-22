https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/avidzba-ob-urokakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-1039749450.html
Авидзба об уроках Великой Отечественной войны
Авидзба об уроках Великой Отечественной войны
Историк Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему фашизм снова поднял голову и к чему приводят попытки переписать мировую историю. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T15:32+0300
2022-06-22T15:32+0300
2022-06-22T15:33+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
вов
вторая мировая война (1939-1945)
фашизм
день памяти и скорби
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Авидзба об уроках Великой Отечественной войны
Авидзба об уроках Великой Отечественной войны
81 год назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Историк Аслан Авидзба поделился своим мнением об идеологии фашизма."Пока существует человечество, будет существовать стремление той или иной части общества доказать, что они сильнее или важнее других. Даже кто-то из двух человек кто-то хочет главенствовать, то же самое между народами", - уверен историк. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, вов, вторая мировая война (1939-1945), фашизм, день памяти и скорби, аудио
Авидзба об уроках Великой Отечественной войны
15:32 22.06.2022 (обновлено: 15:33 22.06.2022)
Историк Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему фашизм снова поднял голову и к чему приводят попытки переписать мировую историю.
81 год назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Историк Аслан Авидзба поделился своим мнением об идеологии фашизма.
"Пока существует человечество, будет существовать стремление той или иной части общества доказать, что они сильнее или важнее других. Даже кто-то из двух человек кто-то хочет главенствовать, то же самое между народами", - уверен историк.
Подробности слушайте в аудиофайле
.