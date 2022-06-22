https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/energetika-turizm-mayning-kak-proshla-ocherednaya-sessiya-parlamenta-abkhazii-1039757458.html
Энергетика, туризм, майнинг: как прошла очередная сессия Парламента Абхазии
Энергетика, туризм, майнинг: как прошла очередная сессия Парламента Абхазии
Заседание сессии Парламента Абхазии седьмого созыва состоялось 22 июня. На повестке дня было 14 вопросов. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T19:40+0300
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Рассматриваемые вопросы касались сферы туризма, налогообложения, проблем электроэнергетики и закона о выборах депутатов Народного собрания.Одним из первых вопросов, которые рассмотрели парламентарии, был закон "О курортном сборе", который в первом чтении был признан утратившим силу. Причиной отмены курортного сбора стало несоответствие сумм, идущих в бюджеты местных администраций, и затрат на его выполнение со стороны государства.Также в первом чтении депутаты приняли решение о внесении изменений в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия". Согласно им, претендовать на должность депутата может только лицо, имеющее трудовой стаж не менее пяти лет и обладающее высшим образованием.Кроме того, в первом чтении были приняты изменения в закон "Об электроэнергетике", согласно которым договоры "Черноморэнерго" с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли должны утверждаться Парламентом.Чтобы узнать подробнее о принятых и отклоненных законопроектах, просмотрите видео от Sputnik.
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Энергетика, туризм, майнинг: как прошла очередная сессия Парламента Абхазии
19:40 22.06.2022 (обновлено: 19:45 22.06.2022)
Заседание сессии Парламента Абхазии седьмого созыва состоялось 22 июня. На повестке дня было 14 вопросов.
Рассматриваемые вопросы касались сферы туризма, налогообложения, проблем электроэнергетики и закона о выборах депутатов Народного собрания.
Одним из первых вопросов, которые рассмотрели парламентарии, был закон "О курортном сборе", который в первом чтении был признан утратившим силу. Причиной отмены курортного сбора стало несоответствие сумм, идущих в бюджеты местных администраций, и затрат на его выполнение со стороны государства.
Также в первом чтении депутаты приняли решение о внесении изменений в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия". Согласно им, претендовать на должность депутата может только лицо, имеющее трудовой стаж не менее пяти лет и обладающее высшим образованием.
Кроме того, в первом чтении были приняты изменения в закон "Об электроэнергетике", согласно которым договоры "Черноморэнерго" с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли должны утверждаться Парламентом.
Чтобы узнать подробнее о принятых и отклоненных законопроектах, просмотрите видео от Sputnik.