https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html
Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери
Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев, российские войска продолжают наступление и выполняют поставленные перед ними задачи. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T14:18+0300
2022-06-22T14:18+0300
2022-06-22T14:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039639741_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_5c82a53246226b4a8121b9612928e0ad.jpg
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о значительных потерях, которые несет Украина в ходе военной спецоперации.Кроме того, более 60% личного состава потеряли военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в ЛНР. Они отказались выполнять приказы командования и оставили все занимаемые позиции.Также в районе Николаевки в ДНР были эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых наемников из США и Великобритании, чтобы не допустить их попадания в российский плен из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. На стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которые, в рамках норм международного гуманитарного права не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/vsu-atakuyut-burovye-platformy-i-ostrov-zmeinyy-ot-bessiliya-1039734411.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039639741_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_1a6cbfc90e7d3b415e48f490d7245b89.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев, российские войска продолжают наступление и выполняют поставленные перед ними задачи.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik.
Министерство обороны России сообщило
о значительных потерях, которые несет Украина в ходе военной спецоперации.
"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан"", - говорится в сообщении.
Кроме того, более 60% личного состава потеряли военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в ЛНР. Они отказались выполнять приказы командования и оставили все занимаемые позиции.
Также в районе Николаевки в ДНР были эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых наемников из США и Великобритании, чтобы не допустить их попадания в российский плен из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. На стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которые, в рамках норм международного гуманитарного права не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.