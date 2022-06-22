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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html
Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери
Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев, российские войска продолжают наступление и выполняют поставленные перед ними задачи. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T14:18+0300
2022-06-22T14:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о значительных потерях, которые несет Украина в ходе военной спецоперации.Кроме того, более 60% личного состава потеряли военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в ЛНР. Они отказались выполнять приказы командования и оставили все занимаемые позиции.Также в районе Николаевки в ДНР были эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых наемников из США и Великобритании, чтобы не допустить их попадания в российский плен из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. На стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которые, в рамках норм международного гуманитарного права не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/vsu-atakuyut-burovye-platformy-i-ostrov-zmeinyy-ot-bessiliya-1039734411.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери

14:18 22.06.2022
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / РИА
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Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев, российские войска продолжают наступление и выполняют поставленные перед ними задачи.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о значительных потерях, которые несет Украина в ходе военной спецоперации.
"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан"", - говорится в сообщении.
Кроме того, более 60% личного состава потеряли военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в ЛНР. Они отказались выполнять приказы командования и оставили все занимаемые позиции.
Также в районе Николаевки в ДНР были эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых наемников из США и Великобритании, чтобы не допустить их попадания в российский плен из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2022
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Вчера, 21:51
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. На стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которые, в рамках норм международного гуманитарного права не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
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