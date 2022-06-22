https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html

Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери

Минобороны России о ходе военной спецоперации: противник несёт значительные потери

Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев, российские войска продолжают наступление и выполняют поставленные перед ними задачи. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T14:18+0300

2022-06-22T14:18+0300

2022-06-22T14:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о значительных потерях, которые несет Украина в ходе военной спецоперации.Кроме того, более 60% личного состава потеряли военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка в ЛНР. Они отказались выполнять приказы командования и оставили все занимаемые позиции.Также в районе Николаевки в ДНР были эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых наемников из США и Великобритании, чтобы не допустить их попадания в российский плен из-за угрозы разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. На стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которые, в рамках норм международного гуманитарного права не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/vsu-atakuyut-burovye-platformy-i-ostrov-zmeinyy-ot-bessiliya-1039734411.html

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