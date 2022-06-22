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Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме
Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме
В фотоленте Sputnik – Сухумский железнодорожный вокзал, частично разрушенный, но все еще функционирующий. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
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Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года.Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом, а окна и кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом. Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала. В 2019 году Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что "на государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала".В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.
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фото, фото , мультимедиа

Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме

13:12 22.06.2022 (обновлено: 13:13 22.06.2022)
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В фотоленте Sputnik – Сухумский железнодорожный вокзал, частично разрушенный, но все еще функционирующий.
Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года.
Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом, а окна и кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом.
Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.
У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала. В 2019 году Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что "на государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала".
В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.
© Sputnik / Акоп Кущян

Одна из достопримечательностей Сухума – столичный вокзал.

Одна из достопримечательностей Сухума – столичный вокзал. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Акоп Кущян

Одна из достопримечательностей Сухума – столичный вокзал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание проектировали архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.

Здание проектировали архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание проектировали архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фасад бы облицован мрамором и гранитом.

Фасад бы облицован мрамором и гранитом. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фасад бы облицован мрамором и гранитом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Окна, кассы изготавливались из каштана, сейчас они заменены на пластиковые.

Окна, кассы изготавливались из каштана, сейчас они заменены на пластиковые. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Окна, кассы изготавливались из каштана, сейчас они заменены на пластиковые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помещение рассчитывалось то, что одновременно на вокзале может находиться от пятисот до тысячи человек.

Помещение рассчитывалось то, что одновременно на вокзале может находиться от пятисот до тысячи человек. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помещение рассчитывалось то, что одновременно на вокзале может находиться от пятисот до тысячи человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В кассе вокзала сейчас можно приобрести авиа и ж/д билеты.

В кассе вокзала сейчас можно приобрести авиа и ж/д билеты. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В кассе вокзала сейчас можно приобрести авиа и ж/д билеты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из Сухума ходят поезда в Москву, Санкт-Петербург, Самару.

Из Сухума ходят поезда в Москву, Санкт-Петербург, Самару. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из Сухума ходят поезда в Москву, Санкт-Петербург, Самару.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожный вокзал был практически полностью разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Железнодорожный вокзал был практически полностью разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожный вокзал был практически полностью разрушен во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роскошь советской архитектуры все еще заметна.

Роскошь советской архитектуры все еще заметна. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роскошь советской архитектуры все еще заметна.

© Sputnik / Акоп Кущян

Здание сильно пострадало, но о его былом великолепии напоминают сохранившиеся детали.

Здание сильно пострадало, но о его былом великолепии напоминают сохранившиеся детали. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Акоп Кущян

Здание сильно пострадало, но о его былом великолепии напоминают сохранившиеся детали.

© Sputnik / Акоп Кущян

Из пострадавших и заплесневевших столбов начинает расти новая "жизнь".

Из пострадавших и заплесневевших столбов начинает расти новая &quot;жизнь&quot;. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Акоп Кущян

Из пострадавших и заплесневевших столбов начинает расти новая "жизнь".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенные залы как будто все еще ожидают своих посетителей и борются за право "жить".

Заброшенные залы как будто все еще ожидают своих посетителей и борются за право &quot;жить&quot;. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заброшенные залы как будто все еще ожидают своих посетителей и борются за право "жить".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти помещения в годы войны использовались как склады боеприпасов.

Эти помещения в годы войны использовались как склады боеприпасов. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти помещения в годы войны использовались как склады боеприпасов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пристройки так и стоят "голыми" до сих пор.

Пристройки так и стоят &quot;голыми&quot; до сих пор. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пристройки так и стоят "голыми" до сих пор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых местах орнамент может заметить только глаз зоркого фотографа.

В некоторых местах орнамент может заметить только глаз зоркого фотографа. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых местах орнамент может заметить только глаз зоркого фотографа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала периодически приводится в порядок, но капитальный ремонт пока что не начат.

Здание вокзала периодически приводится в порядок, но капитальный ремонт пока что не начат. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала периодически приводится в порядок, но капитальный ремонт пока что не начат.

© Sputnik / Акоп Кущян

В 2019 году руководство предприятия "Абхазские железные дороги" рассказывало, что в планах полностью восстановить здания.

В 2019 году руководство предприятия &quot;Абхазские железные дороги&quot; рассказывало, что в планах полностью восстановить здания. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Акоп Кущян

В 2019 году руководство предприятия "Абхазские железные дороги" рассказывало, что в планах полностью восстановить здания.

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