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Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме

Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме

В фотоленте Sputnik – Сухумский железнодорожный вокзал, частично разрушенный, но все еще функционирующий. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

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Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года.Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом, а окна и кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом. Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала. В 2019 году Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что "на государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала".В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.

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