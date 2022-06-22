Роскошь и разруха: железнодорожный вокзал в Сухуме

Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года.Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом, а окна и кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом. Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала. В 2019 году Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что "на государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала".В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.
В фотоленте Sputnik – Сухумский железнодорожный вокзал, частично разрушенный, но все еще функционирующий.
Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года.
Проектировали вокзал архитекторы Леван и Лола Мушкудиани. Фасад облицовывали мрамором и гранитом, а окна и кассы изготавливались из каштана. Пол ресторана был покрыт паркетом.
Стоимость отделочных работ в 1951 году дошла до неприличных 24% от общих затрат на строительство, а кубометр здания обходился казне в 315 рублей.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.
У руководства "Абхазской железной дороги" большие планы по восстановлению вокзала. В 2019 году Генеральный директор РУП "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что "на государственном уровне в плане – восстановление здания вокзала".
В среднем за год столичный вокзал принимает до 300 тысяч пассажиров.