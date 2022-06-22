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Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных
Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных
В День памяти и скорби о том, какие уроки преподала Великая Отечественная война, о фашизме в современном мире, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T11:24+0300
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2022-06-22T11:24+0300
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Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных
Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории— День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, напоминает о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших от голода и лишений. Об уроках Великой Отечественной, о причинах становления фашизма, в интервью с историком Сосланом Салакая."Главный урок, который должно было извлечь человечество из войны, которая унесла 50 миллионов жизней, должна была ужаснуть. Но она привела не совсем к правильным выводам", - отметил ученый. Салакая подчеркнул, что фашизм возникает, как идеология униженных и оскорбленных. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), спецоперация, фашизм, нацизм, вторая мировая война (1939-1945), аудио
Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных
В День памяти и скорби о том, какие уроки преподала Великая Отечественная война, о фашизме в современном мире, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал историк Сослан Салакая.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории— День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
, напоминает о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших от голода и лишений. Об уроках Великой Отечественной, о причинах становления фашизма, в интервью с историком Сосланом Салакая.
"Главный урок, который должно было извлечь человечество из войны, которая унесла 50 миллионов жизней, должна была ужаснуть. Но она привела не совсем к правильным выводам", - отметил ученый.
Салакая подчеркнул, что фашизм возникает, как идеология униженных и оскорбленных.
"Проигравшая войну Германия искала причины своего тяжелого положения и во внешних врагах и во внутренних. "Мы плохо живем, а евреи процветают". Хотя это не верно, далеко не все евреи процветали. Но достаточно было ткнуть: "Видите, богатейшие люди - евреи, за наш счет. Мы унижены и оскорблены, а они живут хорошо". Есть и более широкие и глубокие причины. Но поверхностные причины - вот они. И легко найти внутреннего врага, который мешает и вредит. А затем победы Германии на первом этапе Второй мировой войны вскружили голову: "Оказывается вот та идеология, которая ведет нас к мировому господству", - сказал Салакая.
Подробности слушайте в аудиофайле
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