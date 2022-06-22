Салакая о фашизме: идеология униженных и оскорбленных

"Проигравшая войну Германия искала причины своего тяжелого положения и во внешних врагах и во внутренних. "Мы плохо живем, а евреи процветают". Хотя это не верно, далеко не все евреи процветали. Но достаточно было ткнуть: "Видите, богатейшие люди - евреи, за наш счет. Мы унижены и оскорблены, а они живут хорошо". Есть и более широкие и глубокие причины. Но поверхностные причины - вот они. И легко найти внутреннего врага, который мешает и вредит. А затем победы Германии на первом этапе Второй мировой войны вскружили голову: "Оказывается вот та идеология, которая ведет нас к мировому господству", - сказал Салакая.