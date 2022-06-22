https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/transformatsiya-neizbezhna-vladimir-delba-rasskazal-ob-uchastii-v-ekonomicheskom-forume-1039757814.html

Трансформация неизбежна: Владимир Делба рассказал об участии в экономическом форуме

Трансформация неизбежна: Владимир Делба рассказал об участии в экономическом форуме

Министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 15 по... 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T20:56+0300

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2022-06-22T20:56+0300

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Об итогах форума, опыте и впечатлениях в интервью радио Sputnik рассказал министр финансов Владимир Делба.По его словам, делегацию из Абхазии наиболее остро интересовало, как в условиях глобального мира строятся и трансформируются экономики государств, и как выходить из кризисных ситуаций при жестких санкциях."Мы обратили внимание, как Россия смогла выдержать столь масштабный экономический шок. Какие бюджетные меры предпринимаются, чтобы стабилизировать ситуацию и наметить тенденцию на устойчивый рост экономики", - сказал он.Делба отметил, что изучать международный опыт, понять его сильные и слабые стороны необходимо, но Абхазия не может позволить себе проводить эксперименты."Нам надо принимать единственно важные решения, которые приведут к улучшению качества жизни нашего населения, увеличению благосостояние", - подчеркнул он.Подробнее об итогах форума узнайте из интервью Sputnik.

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видео, мультимедиа, владимир делба, экономика, абхазия, видео