https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/transformatsiya-neizbezhna-vladimir-delba-rasskazal-ob-uchastii-v-ekonomicheskom-forume-1039757814.html
Трансформация неизбежна: Владимир Делба рассказал об участии в экономическом форуме
Трансформация неизбежна: Владимир Делба рассказал об участии в экономическом форуме
Министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 15 по... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T20:56+0300
2022-06-22T20:56+0300
2022-06-22T20:56+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
владимир делба
экономика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/16/1039755379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d474da627176e9ff8e58293c57d302f7.jpg
Об итогах форума, опыте и впечатлениях в интервью радио Sputnik рассказал министр финансов Владимир Делба.По его словам, делегацию из Абхазии наиболее остро интересовало, как в условиях глобального мира строятся и трансформируются экономики государств, и как выходить из кризисных ситуаций при жестких санкциях."Мы обратили внимание, как Россия смогла выдержать столь масштабный экономический шок. Какие бюджетные меры предпринимаются, чтобы стабилизировать ситуацию и наметить тенденцию на устойчивый рост экономики", - сказал он.Делба отметил, что изучать международный опыт, понять его сильные и слабые стороны необходимо, но Абхазия не может позволить себе проводить эксперименты."Нам надо принимать единственно важные решения, которые приведут к улучшению качества жизни нашего населения, увеличению благосостояние", - подчеркнул он.Подробнее об итогах форума узнайте из интервью Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/16/1039755379_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_0de9f577a2a7ba2c9c5208d1f4831a76.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, владимир делба, экономика, абхазия, видео
Трансформация неизбежна: Владимир Делба рассказал об участии в экономическом форуме
Министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 15 по 18 июня.
Об итогах форума, опыте и впечатлениях в интервью радио Sputnik
рассказал министр финансов Владимир Делба.
По его словам, делегацию из Абхазии наиболее остро интересовало, как в условиях глобального мира строятся и трансформируются экономики государств, и как выходить из кризисных ситуаций при жестких санкциях.
"Мы обратили внимание, как Россия смогла выдержать столь масштабный экономический шок. Какие бюджетные меры предпринимаются, чтобы стабилизировать ситуацию и наметить тенденцию на устойчивый рост экономики", - сказал он.
Делба отметил, что изучать международный опыт, понять его сильные и слабые стороны необходимо, но Абхазия не может позволить себе проводить эксперименты.
"Нам надо принимать единственно важные решения, которые приведут к улучшению качества жизни нашего населения, увеличению благосостояние", - подчеркнул он.
Подробнее об итогах форума узнайте из интервью Sputnik.