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Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии

Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии

Как развивать туристическое направление с пользой для экономики, но без вреда для природы? Об этом в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эколог... 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T13:51+0300

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Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии

Туризм и окружающая среда взаимосвязаны. Развитие туризма может порождать как положительное влияние на окружающую среду, так и отрицательное экологическое влияние. С социальной точки зрение, благодаря туризму развиваются местные предприятия, создаются новые рабочие места, которые, в свою очередь, через налогообложение приносят пользу региону и местному населению. Своей оценкой того, что сегодня происходит в Абхазии поделился Михаил Кирия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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