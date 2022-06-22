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Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии
Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии
Как развивать туристическое направление с пользой для экономики, но без вреда для природы? Об этом в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эколог... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T13:51+0300
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Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии
Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии
Туризм и окружающая среда взаимосвязаны. Развитие туризма может порождать как положительное влияние на окружающую среду, так и отрицательное экологическое влияние. С социальной точки зрение, благодаря туризму развиваются местные предприятия, создаются новые рабочие места, которые, в свою очередь, через налогообложение приносят пользу региону и местному населению. Своей оценкой того, что сегодня происходит в Абхазии поделился Михаил Кирия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Кирия о влиянии туристической отрасли на экологию Абхазии
13:51 22.06.2022 (обновлено: 13:52 22.06.2022)
Как развивать туристическое направление с пользой для экономики, но без вреда для природы? Об этом в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал эколог Михаил Кирия.
Туризм и окружающая среда взаимосвязаны. Развитие туризма может порождать как положительное влияние на окружающую среду, так и отрицательное экологическое влияние. С социальной точки зрение, благодаря туризму развиваются местные предприятия, создаются новые рабочие места, которые, в свою очередь, через налогообложение приносят пользу региону и местному населению. Своей оценкой того, что сегодня происходит в Абхазии поделился Михаил Кирия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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