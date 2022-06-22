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Зима близко: насколько холодно в квартирах европейцев
Зима близко: насколько холодно в квартирах европейцев
После введения ответных российских санкций многие эксперты стали говорить о том, что в условиях отсутствия доступного и дешевого российского газа Европу может... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T10:07+0300
2022-06-22T10:07+0300
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Центральное отопление для многих жителей Европы - очень дорогое удовольствие, а в отдельных странах оно в принципе не предусмотрено.Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, жильцы многоквартирных домов идут на разные ухищрения - топят камины, спят в теплых пижамах под электрическими одеялами или обогревают отдельные комнаты в доме, в которых находятся чаще всего.
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Sputnik Абхазия
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мультимедиа, инфографика, европа, инфографика
Зима близко: насколько холодно в квартирах европейцев
10:07 22.06.2022 (обновлено: 11:44 22.06.2022)
После введения ответных российских санкций многие эксперты стали говорить о том, что в условиях отсутствия доступного и дешевого российского газа Европу может ждать очень холодная зима.
Центральное отопление для многих жителей Европы - очень дорогое удовольствие, а в отдельных странах оно в принципе не предусмотрено.
Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, жильцы многоквартирных домов идут на разные ухищрения - топят камины, спят в теплых пижамах под электрическими одеялами или обогревают отдельные комнаты в доме, в которых находятся чаще всего.