https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/bzhaniya-pozdravil-baburina-s-izbraniem-inostrannym-chlenom-akademii-nauk-abkhazii-1039769931.html

Бжания поздравил Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии

Бжания поздравил Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии

Сергей Бабурин поддерживает стремление Абхазии к независимости и даже посвятил этому ряд научных работ. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T12:45+0300

2022-06-23T12:45+0300

2022-06-23T12:45+0300

в абхазии

абхазия

академия наук абхазии

вручение

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с российским политиком Сергеем Бабуриным и поздравил его с получением диплома иностранного члена Академии наук Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Бабурин, в свою очередь, рассказал, что в 2022 году исполняется 30 лет с тех пор, как он впервые побывал в Абхазии - это случилось в августе 1992 года, через пару дней после начала войны. "Имя Абхазии с трибуны Совета Европы мне впервые удалось произнести в конце 1992 года на первой сессии. Тогда я продемонстрировал игольчатые поражающие элементы, которые использовали против населения Абхазии, сказал об агрессии Грузии, для многих европейских депутатов это все было впервые. Им было не очень комфортно, несмотря на постоянное предвзятое отношение ко всему происходящему на постсоветском пространстве",- отметил Бабурин.В последний раз российский политик приезжал в Абхазию в 2011 году. С тех пор в стране многое изменилось, и Бабурин, в том числе, отметил развитие социальной инфраструктуры. Диплом иностранного члена АНА был вручен Бабурину 22 июня. Проблематике борьбы Абхазии за независимость он посвятил несколько научных работ, в том числе и монографию, в которой, подчеркнул автор, впервые в юридической науке приводится обоснование права республики на суверенитет и независимость.Сергей Бабурин – народный депутат Российской Федерации, депутат Государственной думы I, II и IV созывов. Он - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степени, почетный гражданин Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190826/Baburin-den-diplomaticheskogo-priznaniya-Abkhazii-Rossiey--den-schastya-dlya-abkhazov--1028274190.html

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абхазия, академия наук абхазии, вручение