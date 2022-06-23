Бжания поздравил Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии
© Foto / официальный сайт президента Республики Абхазия Президент Аслан Бжания встретился с российским политическим деятелем, кавалером ордена "Ахьдз-Апша"("Честь и Слава") II и III степени, почетным гражданином Республики Абхазия, профессором Сергеем Бабуриным.
Сергей Бабурин поддерживает стремление Абхазии к независимости и даже посвятил этому ряд научных работ.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с российским политиком Сергеем Бабуриным и поздравил его с получением диплома иностранного члена Академии наук Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
"Наш народ хорошо помнит те времена, когда голос Абхазии отождествлялся с Вашим именем. Вы были одним из тех, кто на всех площадках Российской Федерации громко говорили о проблемах нашей страны тогда, когда это не было принято. Мы благодарим Вас за поддержку, которую Вы нам оказывали на протяжении стольких лет, в Абхазии Вы всегда желанный гость",- отметил президент.
Бабурин, в свою очередь, рассказал, что в 2022 году исполняется 30 лет с тех пор, как он впервые побывал в Абхазии - это случилось в августе 1992 года, через пару дней после начала войны.
"Имя Абхазии с трибуны Совета Европы мне впервые удалось произнести в конце 1992 года на первой сессии. Тогда я продемонстрировал игольчатые поражающие элементы, которые использовали против населения Абхазии, сказал об агрессии Грузии, для многих европейских депутатов это все было впервые. Им было не очень комфортно, несмотря на постоянное предвзятое отношение ко всему происходящему на постсоветском пространстве",- отметил Бабурин.
26 августа 2019, 20:30
В последний раз российский политик приезжал в Абхазию в 2011 году. С тех пор в стране многое изменилось, и Бабурин, в том числе, отметил развитие социальной инфраструктуры.
Диплом иностранного члена АНА был вручен Бабурину 22 июня. Проблематике борьбы Абхазии за независимость он посвятил несколько научных работ, в том числе и монографию, в которой, подчеркнул автор, впервые в юридической науке приводится обоснование права республики на суверенитет и независимость.
Диплом иностранного члена АНА был вручен Бабурину 22 июня. Проблематике борьбы Абхазии за независимость он посвятил несколько научных работ, в том числе и монографию, в которой, подчеркнул автор, впервые в юридической науке приводится обоснование права республики на суверенитет и независимость.
Сергей Бабурин – народный депутат Российской Федерации, депутат Государственной думы I, II и IV созывов. Он - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степени, почетный гражданин Абхазии.