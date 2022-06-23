https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/chanba-rasskazal-o-vozmozhnosti-restrukturizatsii-dolgov-za-svet-v-abkhazii--1039716508.html

Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии

Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии

Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, почему абонентам лучше погасить задолженность за... 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T11:18+0300

2022-06-23T11:18+0300

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Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии

Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам в Абхазии до 1 июляПодробности слушайте в аудиофайле. С 1 июля население Абхазии будет платитьбольше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за киловатт-час.

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абхазия, электроэнергия, черноморэнерго, долги, аудио, подкасты энергетика