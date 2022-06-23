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Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии
Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, почему абонентам лучше погасить задолженность за... 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T11:18+0300
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Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии
Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии
Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам в Абхазии до 1 июляПодробности слушайте в аудиофайле. С 1 июля население Абхазии будет платитьбольше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за киловатт-час.
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Чанба рассказал о возможности реструктуризации долгов за свет в Абхазии
11:18 23.06.2022 (обновлено: 11:19 23.06.2022)
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, почему абонентам лучше погасить задолженность за потребленную электроэнергию до 1 июля.
Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам в Абхазии до 1 июля
"Нужно прийти в территориальное отделение сбыта, с показаниями прибора учета, наши сотрудники посмотрят последнюю дату оплаты, высчитают сумму долга и зафиксируют ее, вручат соответствующую квитанцию, которая будет подтверждением наличия задолженности. Далее надо оплатить долг, при этом, мы предоставляем возможность реструктуризации этой задолженности, то есть даем рассрочку при погашении", - Сказал Чанба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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С 1 июля население Абхазии будет платитьбольше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за киловатт-час.