https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/markedonov-zayavil-chto-gruziya-ne-vosprinimaetsya-evropeyskimi-politikami-kak-chast-evropy-1039785383.html
Маркедонов заявил, что Грузия не воспринимается европейскими политиками как часть Европы
Маркедонов заявил, что Грузия не воспринимается европейскими политиками как часть Европы
На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского союза, а Грузии в нем отказать. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T20:51+0300
2022-06-23T20:51+0300
2022-06-23T20:51+0300
видео
мультимедиа
европа
украина
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/17/1039785113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31784e4088223c5a8331cc4764a0b260.jpg
Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов заметил, что Европейский союз не просто не предложил Грузии статус кандидата, но и выдвинул 12 достаточно жестких требования, которые эксперт назвал "унизительными". Также Маркедонов пояснил, что Турция, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, находится в "листе ожидания" очень давно. Поэтому, статус кандидата не означает, что завтра Украина и Молдавия станут членами "европейской семьи".Отказ европейцев на предоставление статуса Грузии связан не только с отказом страны вводить антироссийские санкции, но и с ухудшением отношений с Украиной. Кроме того, Грузия, как часть Закавказья, не воспринимается европейскими политиками как часть их, европейского, мира, так же, как Армения и Азербайджан.
европа
украина
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/17/1039785113_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74efad9573016cc944358bc9623f92ad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, европа, украина, грузия, видео
Маркедонов заявил, что Грузия не воспринимается европейскими политиками как часть Европы
На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского союза, а Грузии в нем отказать.
Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов заметил, что Европейский союз не просто не предложил Грузии статус кандидата, но и выдвинул 12 достаточно жестких требования, которые эксперт назвал "унизительными".
Также Маркедонов пояснил, что Турция, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, находится в "листе ожидания" очень давно. Поэтому, статус кандидата не означает, что завтра Украина и Молдавия станут членами "европейской семьи".
Отказ европейцев на предоставление статуса Грузии связан не только с отказом страны вводить антироссийские санкции, но и с ухудшением отношений с Украиной. Кроме того, Грузия, как часть Закавказья, не воспринимается европейскими политиками как часть их, европейского, мира, так же, как Армения и Азербайджан.