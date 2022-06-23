https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/markedonov-zayavil-chto-gruziya-ne-vosprinimaetsya-evropeyskimi-politikami-kak-chast-evropy-1039785383.html

Маркедонов заявил, что Грузия не воспринимается европейскими политиками как часть Европы

Маркедонов заявил, что Грузия не воспринимается европейскими политиками как часть Европы

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского союза, а Грузии в нем отказать. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T20:51+0300

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Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов заметил, что Европейский союз не просто не предложил Грузии статус кандидата, но и выдвинул 12 достаточно жестких требования, которые эксперт назвал "унизительными". Также Маркедонов пояснил, что Турция, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, находится в "листе ожидания" очень давно. Поэтому, статус кандидата не означает, что завтра Украина и Молдавия станут членами "европейской семьи".Отказ европейцев на предоставление статуса Грузии связан не только с отказом страны вводить антироссийские санкции, но и с ухудшением отношений с Украиной. Кроме того, Грузия, как часть Закавказья, не воспринимается европейскими политиками как часть их, европейского, мира, так же, как Армения и Азербайджан.

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