https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/posrednik-delba-ob-uchastii-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-1039761147.html

Посредник: Делба об участии в Петербургском экономическом форуме

Посредник: Делба об участии в Петербургском экономическом форуме

Об участии в Петербургском международном экономическом форуме, в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T10:05+0300

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Посредник: Делба об участии в Петербургском экономическом форуме Посредник: Делба об участии в Петербургском экономическом форуме

Министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 15 по 18 июня.По словам Делба, делегацию из Абхазии наиболее остро интересовало, как в условиях глобального мира строятся и трансформируются экономики государств и как выходить из кризисных ситуаций при действиях жестких санкций."Мы обратили внимание, как Россия смогла выдержать столь масштабный экономический шок. Какие бюджетные меры предпринимаются, чтобы стабилизировать ситуацию и наметить тенденцию на устойчивый рост экономики", - сказал он.Делба отметил, что изучать международный опыт, понять его сильные и слабые стороны необходимо, но Абхазия не может позволить себе проводить эксперименты.Подробности слушайте в аудиофайле.

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