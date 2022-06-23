https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/rudchenko-o-shatunove-ego-bezumnaya-gastrolnaya-zhizn-mnogim-segodnyashnim-artistam-snitsya-1039778277.html

Рудченко о Шатунове: его безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится

Рудченко о Шатунове: его безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко о солисте группы "Ласковый май" Юрие Шатунове в эфире радио Sputnik. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T14:54+0300

2022-06-23T14:54+0300

2022-06-23T14:54+0300

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подкасты

юрий шатунов

ласковый май

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Рудченко о Шатунове Рудченко о Шатунове

В Москве на 49-м году жизни скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя певца. Шатунов умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице. Подробности слушайте в аудиофайле. Главные хиты Натунова - "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег". В 1991 году группа "Ласковый май" распалась и вскоре Юрий Шатунов начал сольную карьеру.

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подкасты, юрий шатунов, ласковый май, аудио