https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/rudchenko-o-shatunove-ego-bezumnaya-gastrolnaya-zhizn-mnogim-segodnyashnim-artistam-snitsya-1039778277.html
Рудченко о Шатунове: его безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится
Рудченко о Шатунове: его безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится
Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко о солисте группы "Ласковый май" Юрие Шатунове в эфире радио Sputnik. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T14:54+0300
2022-06-23T14:54+0300
2022-06-23T14:54+0300
радио
подкасты
юрий шатунов
ласковый май
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/17/1039778123_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_64501a45081af56c2783ba3194f0bdfd.jpg
Рудченко о Шатунове
Рудченко о Шатунове
В Москве на 49-м году жизни скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя певца. Шатунов умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице. Подробности слушайте в аудиофайле. Главные хиты Натунова - "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег". В 1991 году группа "Ласковый май" распалась и вскоре Юрий Шатунов начал сольную карьеру.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/17/1039778123_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2b6466d41d434b34f9c28ad02d45aa99.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, юрий шатунов, ласковый май, аудио
Рудченко о Шатунове: его безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится
Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко о солисте группы "Ласковый май" Юрие Шатунове в эфире радио Sputnik.
В Москве на 49-м году жизни скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя певца. Шатунов умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице.
"Я его считаю легендой, символом группы "Ласковый май". Это человек, на которого ровняются современные исполнители. Это лидер группы, которая завоевывала стадионы, которая каталась по всей стране с аншлагами. Эта их безумная гастрольная жизнь многим сегодняшним артистам снится. И Юрия Шатунова, наверное, возводят в ранг героев современной эстрады", - сказал Рудченко в эфире радио Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Главные хиты Натунова - "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег". В 1991 году группа "Ласковый май" распалась и вскоре Юрий Шатунов начал сольную карьеру.