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https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/skonchalsya-yuriy-shatunov-1039762379.html
Скончался Юрий Шатунов
Скончался Юрий Шатунов
У солиста популярной в СССР группы "Ласковый май" остановилось сердце. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Певец Юрий Шатунов скончался в ночь 22 на 23 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.Музыканту было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.У Юрия Шатунова было очень сложное детство. Несмотря на все невзгоды и жизнь в детском доме, музыкант смог обратить на себя внимание менеджера музыкальной студии и стать одним из популярнейших исполнителей в стране. Его песни "Белые розы" и "Седая ночь", которые он исполнял в составе группы "Ласковый май" знают и любят по сей день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170202/cherez-trudnoe-detstvo-k-zvezdam-1020345916.html
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музыка, новости, в мире

Скончался Юрий Шатунов

11:24 23.06.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Ласковый май" прошла в киноцентре "КАРО фильм Октябрь"
Премьера фильма Ласковый май прошла в киноцентре КАРО фильм Октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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У солиста популярной в СССР группы "Ласковый май" остановилось сердце.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Певец Юрий Шатунов скончался в ночь 22 на 23 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось", - сказал он.
Музыканту было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
У Юрия Шатунова было очень сложное детство. Несмотря на все невзгоды и жизнь в детском доме, музыкант смог обратить на себя внимание менеджера музыкальной студии и стать одним из популярнейших исполнителей в стране.
Его песни "Белые розы" и "Седая ночь", которые он исполнял в составе группы "Ласковый май" знают и любят по сей день.
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