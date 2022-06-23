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Скончался Юрий Шатунов
Скончался Юрий Шатунов
У солиста популярной в СССР группы "Ласковый май" остановилось сердце. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T11:24+0300
2022-06-23T11:24+0300
2022-06-23T11:24+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Певец Юрий Шатунов скончался в ночь 22 на 23 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.Музыканту было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.У Юрия Шатунова было очень сложное детство. Несмотря на все невзгоды и жизнь в детском доме, музыкант смог обратить на себя внимание менеджера музыкальной студии и стать одним из популярнейших исполнителей в стране. Его песни "Белые розы" и "Седая ночь", которые он исполнял в составе группы "Ласковый май" знают и любят по сей день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170202/cherez-trudnoe-detstvo-k-zvezdam-1020345916.html
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музыка, новости, в мире
Скончался Юрий Шатунов
У солиста популярной в СССР группы "Ласковый май" остановилось сердце.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Певец Юрий Шатунов скончался в ночь 22 на 23 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось", - сказал он.
Музыканту было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
У Юрия Шатунова было очень сложное детство. Несмотря на все невзгоды и жизнь в детском доме, музыкант смог обратить на себя внимание менеджера музыкальной студии и стать одним из популярнейших исполнителей в стране.
Его песни "Белые розы" и "Седая ночь", которые он исполнял в составе группы "Ласковый май" знают и любят по сей день.