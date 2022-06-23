https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/skonchalsya-yuriy-shatunov-1039762379.html

Скончался Юрий Шатунов

Скончался Юрий Шатунов

У солиста популярной в СССР группы "Ласковый май" остановилось сердце. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T11:24+0300

2022-06-23T11:24+0300

2022-06-23T11:24+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Певец Юрий Шатунов скончался в ночь 22 на 23 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.Музыканту было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.У Юрия Шатунова было очень сложное детство. Несмотря на все невзгоды и жизнь в детском доме, музыкант смог обратить на себя внимание менеджера музыкальной студии и стать одним из популярнейших исполнителей в стране. Его песни "Белые розы" и "Седая ночь", которые он исполнял в составе группы "Ласковый май" знают и любят по сей день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170202/cherez-trudnoe-detstvo-k-zvezdam-1020345916.html

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