https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/glavnyy-chetverg-gunba-o-problemakh-sfery-obrazovaniya-v-gagrskom-rayone-abkhazii--1039778814.html

Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии

Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии

Гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия - заместитель главы Администрации Гагрского района республики Хана Гунба. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии

15 июня на должность заместителя главы Администрации Гагрского района была назначена Хана Гунба. У нее большой опыт работы в сфере образования. В программе "Главый четверг" на радио Sputnik Абхазия Хана Гунба рассказала, как в районе планируют решать вопрос нехватки детских садов, которая остро стоит Гагре. Речь также шла о проблеме изучения и сохранения абхазского языка. Подробности в аудиофайле.

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