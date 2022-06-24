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Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии
Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии
Гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия - заместитель главы Администрации Гагрского района республики Хана Гунба. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T09:53+0300
2022-06-24T09:53+0300
2022-06-24T09:53+0300
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Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии
Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии
15 июня на должность заместителя главы Администрации Гагрского района была назначена Хана Гунба. У нее большой опыт работы в сфере образования. В программе "Главый четверг" на радио Sputnik Абхазия Хана Гунба рассказала, как в районе планируют решать вопрос нехватки детских садов, которая остро стоит Гагре. Речь также шла о проблеме изучения и сохранения абхазского языка. Подробности в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гагрский район, аудио
Главный четверг: Гунба о проблемах сферы образования в Гагрском районе Абхазии
Гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия - заместитель главы Администрации Гагрского района республики Хана Гунба.
15 июня на должность заместителя главы Администрации Гагрского района была назначена Хана Гунба. У нее большой опыт работы в сфере образования. В программе "Главый четверг" на радио Sputnik Абхазия Хана Гунба рассказала, как в районе планируют решать вопрос нехватки детских садов, которая остро стоит Гагре. Речь также шла о проблеме изучения и сохранения абхазского языка.
Подробности в аудиофайле.