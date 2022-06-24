https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/grazhdanin-i-nachalnik-dzhopua-ob-afrikanskoy-chume-sviney-v-abkhazii--1039787296.html

Гражданин и начальник: Джопуа об африканской чуме свиней в Абхазии

Гражданин и начальник: Джопуа об африканской чуме свиней в Абхазии

Об африканской чуме свиней в Абхазии, и о том, почему болезнь вновь выявилась и есть ли методы лечения, в эфире радио Sputnik рассказал, главный ветеринар... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T17:48+0300

2022-06-24T17:48+0300

2022-06-24T17:48+0300

радио

гражданин и начальник

домашние животные

вирусы

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Гражданин и начальник: Джопуа об африканской чуме свиней в Абхазии Гражданин и начальник: Джопуа об африканской чуме свиней в Абхазии

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в селах Кодорского ущелья. Для изучения ситуации там работают специалисты ветеринарной службы.Руководитель ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в интервью радио напомнил, что вспышка африканской чумы была зафиксирована еще в 2007 году."Дикие кабаны – резервуар для вируса, они поддерживают его. Вне организма вирус не сохраняется. У нас дикие кабаны общаются с нашими домашними свиньями. Это поддерживает распространение и сохранение данного заболевания в Абхазии", - рассказал Джопуа.Ветеринар сказал, что африканской чумой болеют только свиньи, на других животных вирус не распространится, при это он отметил, что средств профилактики и методов лечения в мире нет. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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гражданин и начальник, домашние животные, вирусы, аудио