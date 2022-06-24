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Последствия разгула стихии в Сочи
Последствия разгула стихии в Сочи
Несколько дней в Сочи действует штормовое предупреждение - в городе идут сильные ливни, а в море образуются смерчи. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T16:13+0300
2022-06-24T16:13+0300
2022-06-24T16:13+0300
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За ночь в Лазаревском районе Сочи выпало 85 миллиметров осадков. Из-за сильных дождей уровень воды в реках сильно поднялся. Пострадало 11 населенных пунктов, затопило более 50 домов, школы, повреждены линии электропередач, на федеральную трассу А-147 Джуба - граница с Абхазией сошло три селя.Кроме того, два автомобиля с пассажирами внутри унесло в море, поисками пропавших занимаются спасатели. В ликвидации последствий ЧП принимают участие более тысячи человек и сотни единиц техники, работа идет с раннего утра.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сочи, видео
Последствия разгула стихии в Сочи
Несколько дней в Сочи действует штормовое предупреждение - в городе идут сильные ливни, а в море образуются смерчи.
За ночь в Лазаревском районе Сочи выпало 85 миллиметров осадков.
Из-за сильных дождей уровень воды в реках сильно поднялся. Пострадало 11 населенных пунктов, затопило более 50 домов, школы, повреждены линии электропередач, на федеральную трассу А-147 Джуба - граница с Абхазией сошло три селя.
Кроме того, два автомобиля с пассажирами внутри унесло в море, поисками пропавших занимаются спасатели. В ликвидации последствий ЧП принимают участие более тысячи человек и сотни единиц техники, работа идет с раннего утра.