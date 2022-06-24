https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/posledstviya-razgula-stikhii-v-sochi-1039799183.html

Последствия разгула стихии в Сочи

Последствия разгула стихии в Сочи

Несколько дней в Сочи действует штормовое предупреждение - в городе идут сильные ливни, а в море образуются смерчи. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T16:13+0300

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За ночь в Лазаревском районе Сочи выпало 85 миллиметров осадков. Из-за сильных дождей уровень воды в реках сильно поднялся. Пострадало 11 населенных пунктов, затопило более 50 домов, школы, повреждены линии электропередач, на федеральную трассу А-147 Джуба - граница с Абхазией сошло три селя.Кроме того, два автомобиля с пассажирами внутри унесло в море, поисками пропавших занимаются спасатели. В ликвидации последствий ЧП принимают участие более тысячи человек и сотни единиц техники, работа идет с раннего утра.

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