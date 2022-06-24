https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/takie-obstoyatelstva-deputaty-ob-utverzhdenii-parlamentom-dogovorov-chernomorenergo-1039788391.html

Такие обстоятельства: депутаты об утверждении Парламентом договоров "Черноморэнерго"

Такие обстоятельства: депутаты об утверждении Парламентом договоров "Черноморэнерго"

Депутаты Парламента Ахра Пачулия и Резо Зантария в эфире радио Sputnik поделились своим мнением по поправке в закон "Об энергетики", который гласит о том, что... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T13:25+0300

2022-06-24T13:25+0300

2022-06-24T13:25+0300

радио

такие обстоятельства

проблемы энергетической отрасли в абхазии

парламент абхазии

законопроекты

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Такие обстоятельства: депутаты об утверждении Парламентом договоров "Черноморэнерго" Такие обстоятельства: депутаты об утверждении Парламентом договоров "Черноморэнерго"

Договоры "Черноморэнерго", по которым Единый оператор передающих и распределительных сетей вступает в правоотношения с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли, должны утверждаться Парламентом – такую поправку в Закон "Об энергетики" в первом чтении приняли депутаты.Парламентарии уточняют, что законопроект призван устранить негативные последствия для электроэнергетики страны и в новой редакции даст возможность Народному Собранию анализировать, согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.По словам депутата Ахры Пачулия дополнительный контроль со стороны Парламент не мешает, так как речь идет о стратегических объектах, хотя обсуждение на такой площадке будет мешать скорости принятия решения.По мнения же Резо Зантария поправка очередной барьер для оперативного принятия решения самой организации."На рассмотрения вопросов будет уходит много времени. Они будут настолько политизированы, что будут застревать в неопределенности. Я работал в этой отрасли и понимаю, что это будет мешать отрасли для его развития", - сказал Зантария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, проблемы энергетической отрасли в абхазии, парламент абхазии, законопроекты, аудио