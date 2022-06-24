https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/zapad-sel-evropu-sergey-baburin-obyasnil-prichiny-politicheskogo-krizisa-1039784835.html

"Запад съел Европу": Сергей Бабурин объяснил причины политического кризиса

"Запад съел Европу": Сергей Бабурин объяснил причины политического кризиса

Российский политик, народный депутат и общественный деятель Сергей Бабурин побывал в гостях у радио Sputnik. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T18:00+0300

2022-06-24T18:00+0300

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В эфире Бабурин поделился мыслями о причинах развития политического кризиса в мире и рассказал о целях проведения спецоперации России на Украине.По мнению политика, происходит духовно-нравственная и интеллектуальная деградация запада, что приводит к обострению политической ситуации."Та Европа, которая была источником нескольких цивилизаций, у которой училась и Россия, ее нет. Сегодняшний Запад съел Европу – бездуховность, безнравственность, разрушение стержня общества, поэтому сегодняшняя политическая ситуация чрезвычайно остра", - считает он.По словам Бабурина, Россия посредством спецоперации на Украине борется за "сохранение человечества и создание многополярного мира","Украина не собиралась воевать с Россией, но они хотели уничтожить либо выдавить за пределы Украины русскоязычное население Донбасса, занять территорию. Все это было нацелено для устранения русской угрозы для стран запада, угроза заключалась в том, что Россия была укором того, что происходит на Западе", - отметил он.Подробнее о теме беседы узнайте из видеоматериала Sputnik.

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