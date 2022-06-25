https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/bolee-100-chelovek-privlekli-k-poisku-lyudey-kotorykh-uneslo-v-more-v-sochi-1039807690.html

Более 100 человек привлекли к поиску людей, которых унесло в море в Сочи

Более 100 человек привлекли к поиску людей, которых унесло в море в Сочи

По данным мэра курорта Алексея Копайгородского, туристы, которых в машинах унесло рекой в море, приехали в Сочи из Ставрополья и остановились под эстакадой на... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T10:50+0300

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сочи

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новости

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В Сочи продолжились поисково-спасательные работы в акватории Черного моря, к поискам пропавших людей привлекли более 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.Накануне в районе поселка Зубова Щель вышедшая из берегов река Чемитоквадже унесла в море две легковушки. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, двух погибших вчера нашли спасатели.Сейчас в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, оценивается ущерб от стихии в десяти населенных пунктах.

сочи

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, море, новости