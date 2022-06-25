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Более 100 человек привлекли к поиску людей, которых унесло в море в Сочи
Более 100 человек привлекли к поиску людей, которых унесло в море в Сочи
По данным мэра курорта Алексея Копайгородского, туристы, которых в машинах унесло рекой в море, приехали в Сочи из Ставрополья и остановились под эстакадой на... 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T10:50+0300
2022-06-25T10:50+0300
2022-06-25T11:10+0300
сочи
море
новости
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В Сочи продолжились поисково-спасательные работы в акватории Черного моря, к поискам пропавших людей привлекли более 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.Накануне в районе поселка Зубова Щель вышедшая из берегов река Чемитоквадже унесла в море две легковушки. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, двух погибших вчера нашли спасатели.Сейчас в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, оценивается ущерб от стихии в десяти населенных пунктах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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сочи, море, новости
Более 100 человек привлекли к поиску людей, которых унесло в море в Сочи
10:50 25.06.2022 (обновлено: 11:10 25.06.2022)
По данным мэра курорта Алексея Копайгородского, туристы, которых в машинах унесло рекой в море, приехали в Сочи из Ставрополья и остановились под эстакадой на ночлег.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
В Сочи продолжились поисково-спасательные работы в акватории Черного моря, к поискам пропавших людей привлекли более 100 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МЧС России.
Накануне в районе поселка Зубова Щель вышедшая из берегов река Чемитоквадже унесла в море две легковушки. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, двух погибших вчера нашли спасатели.
"Продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Черного моря. За прошедшие сутки Вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано более 60 квадратных километров, а наземной группировкой проведен обход и обследовано более 15 километров береговой линии. Всего привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.
Сейчас в регионе все еще действуют четыре экстренных предупреждения. Подтопленных территорий нет, оценивается ущерб от стихии в десяти населенных пунктах.