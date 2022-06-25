https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/erdogan-ne-poydet-na-kompromiss-avatkov-raskryl-sut-protivorechiy-ssha-i-turtsii-1039810138.html

Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции

Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции

Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T17:21+0300

2022-06-25T17:21+0300

2022-06-25T17:21+0300

в мире

видео

мультимедиа

нато

европа

турция

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039810409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2352a4a69a6657034cda64f43703b073.jpg

Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который состоится на днях, заявили в Госдепе. Смогут ли США примерить стороны и пойдет ли Эрдоган на компромисс? Почему Турцию так долго не принимают в ЕС и нужно ли это уже самим туркам? Может ли Украина все же войти в ЕС и чем это грозит самому союзу? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор политических наук Владимир Аватков.

европа

турция

финляндия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, мультимедиа, нато, европа, турция, финляндия, видео