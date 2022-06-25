https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/erdogan-ne-poydet-na-kompromiss-avatkov-raskryl-sut-protivorechiy-ssha-i-turtsii-1039810138.html
Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции
Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции
Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который... 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T17:21+0300
2022-06-25T17:21+0300
2022-06-25T17:21+0300
в мире
видео
мультимедиа
нато
европа
турция
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039810409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2352a4a69a6657034cda64f43703b073.jpg
Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который состоится на днях, заявили в Госдепе. Смогут ли США примерить стороны и пойдет ли Эрдоган на компромисс? Почему Турцию так долго не принимают в ЕС и нужно ли это уже самим туркам? Может ли Украина все же войти в ЕС и чем это грозит самому союзу? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор политических наук Владимир Аватков.
европа
турция
финляндия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039810409_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0a60c952524dade7ff9062bdf8565969.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, нато, европа, турция, финляндия, видео
Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции
Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который состоится на днях, заявили в Госдепе.
Смогут ли США примерить стороны и пойдет ли Эрдоган на компромисс? Почему Турцию так долго не принимают в ЕС и нужно ли это уже самим туркам? Может ли Украина все же войти в ЕС и чем это грозит самому союзу?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор политических наук Владимир Аватков.