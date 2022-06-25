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https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/erdogan-ne-poydet-na-kompromiss-avatkov-raskryl-sut-protivorechiy-ssha-i-turtsii-1039810138.html
Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции
Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции
Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который... 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T17:21+0300
2022-06-25T17:21+0300
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Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который состоится на днях, заявили в Госдепе. Смогут ли США примерить стороны и пойдет ли Эрдоган на компромисс? Почему Турцию так долго не принимают в ЕС и нужно ли это уже самим туркам? Может ли Украина все же войти в ЕС и чем это грозит самому союзу? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор политических наук Владимир Аватков.
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в мире, видео, мультимедиа, нато, европа, турция, финляндия, видео

Эрдоган не пойдет на компромисс: Аватков раскрыл суть противоречий США и Турции

17:21 25.06.2022
© Видео Sputnik
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Правительство США намерено добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу присоединения скандинавских государств к НАТО до саммита, который состоится на днях, заявили в Госдепе.
Смогут ли США примерить стороны и пойдет ли Эрдоган на компромисс? Почему Турцию так долго не принимают в ЕС и нужно ли это уже самим туркам? Может ли Украина все же войти в ЕС и чем это грозит самому союзу?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор политических наук Владимир Аватков.
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