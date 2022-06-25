https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/kak-segodnya-sokhranit-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-podkast-strakhi-1039745659.html

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"

Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня? 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T12:01+0300

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Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи" Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"

У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Историю героя выпуска Ильи разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Слушайте подкасты РИА Новости.

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