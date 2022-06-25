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Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня? 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T12:01+0300
2022-06-25T12:01+0300
2022-06-25T12:01+0300
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Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Историю героя выпуска Ильи разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д.
Историю героя выпуска Ильи разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий
, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян
.