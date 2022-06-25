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Круизы из Сочи в Турцию запустят с середины июля

Круизы из Сочи в Турцию запустят с середины июля

С 16 июля по 22 октября по субботам круизный лайнер Astoria Grande будет отправляться в путешествие из Сочи в Турцию. 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T08:45+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Морские путешествия из Сочи в Турцию станут доступны с 16 июля. Новый маршрут запускает международный круизный оператор Miray International.Туристов будут возить на лайнере Astoria Grande, отправление из Сочи - каждую субботу в 22:00.Судно посетит четыре портовых города турецкого побережья: Стамбул, Тенедос, Чешме, Синоп и Трабзон. Дневные стоянки будут долгими. В общей сложности путешествие длится восемь дней, два из которых пассажиры проведут в море. Для взрослых и детей предусмотрена развлекательная программа. Для детей от 3 до 12 лет билет бесплатный.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, сочи, турция, туристы