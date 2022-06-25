https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/molodykh-abkhazskikh-ofitserov-chestvovali-na-krasnoy-ploschadi-1039812356.html

Молодых абхазских офицеров чествовали на Красной площади

Молодых абхазских офицеров чествовали на Красной площади

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Выпускникам Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России, среди которых были и молодые... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T19:45+0300

2022-06-25T19:45+0300

2022-06-25T19:45+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Выпускникам Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России, среди которых были и молодые офицеры из Абхазии, торжественно вручили дипломы об окончании вузов и памятные значки на Красной площади в Москве 25 июня.Об этом сообщает Посольство Абхазии в России в своем Telegram-канале.Праздничный парад принимал глава российского спасательного ведомства Александр Куренков. Мероприятие прошло с участием руководства МЧС России, депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей иностранных дипмиссий, офицеров и курсантов Академий и родителей выпускников. Молодым абхазским специалистам дипломы об образовании вручил Второй секретарь Посольства Абхазии в России Нури Хварцкия. Он пожелал будущим спасателям больших успехов в карьере.

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москва, новости, мчс абхазии, мчс россии, спасатели