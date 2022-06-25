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Молодых абхазских офицеров чествовали на Красной площади
Молодых абхазских офицеров чествовали на Красной площади
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Выпускникам Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России, среди которых были и молодые... 25.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Выпускникам Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России, среди которых были и молодые офицеры из Абхазии, торжественно вручили дипломы об окончании вузов и памятные значки на Красной площади в Москве 25 июня.Об этом сообщает Посольство Абхазии в России в своем Telegram-канале.Праздничный парад принимал глава российского спасательного ведомства Александр Куренков. Мероприятие прошло с участием руководства МЧС России, депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей иностранных дипмиссий, офицеров и курсантов Академий и родителей выпускников. Молодым абхазским специалистам дипломы об образовании вручил Второй секретарь Посольства Абхазии в России Нури Хварцкия. Он пожелал будущим спасателям больших успехов в карьере.
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Молодых абхазских офицеров чествовали на Красной площади

19:45 25.06.2022
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВыпуск курсантов вузов МЧС России на Красной площади
Выпуск курсантов вузов МЧС России на Красной площади - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Выпускникам Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России, среди которых были и молодые офицеры из Абхазии, торжественно вручили дипломы об окончании вузов и памятные значки на Красной площади в Москве 25 июня.
Об этом сообщает Посольство Абхазии в России в своем Telegram-канале.
Праздничный парад принимал глава российского спасательного ведомства Александр Куренков. Мероприятие прошло с участием руководства МЧС России, депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей иностранных дипмиссий, офицеров и курсантов Академий и родителей выпускников.
Молодым абхазским специалистам дипломы об образовании вручил Второй секретарь Посольства Абхазии в России Нури Хварцкия. Он пожелал будущим спасателям больших успехов в карьере.
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