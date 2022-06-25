https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/rossiyskie-voennye-i-sily-lnr-vzyali-pod-kontrol-shakhtu-i-zavod-v-lisichanske-1039809669.html

Российские военные и силы ЛНР взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске

Российские военные и силы ЛНР взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Народная милиция ЛНР и союзные войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T15:51+0300

2022-06-25T15:51+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Народная милиция ЛНР и союзные войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника силового ведомства Андрея Марочко.Бои сейчас идут в городской застройке Лисичанска. Силы ЛНР контролируют всю территорию республики за исключением этого города.Ранее в российском Минобороны заявили, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо укрепленную оборону ВСУ, блокировали Лисичанск с юга. За пять дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку. В субботу были освобождены промышленная зона Северодонецка и аэропорт, с промзоны вывели 800 мирных жителей.

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