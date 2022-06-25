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Российские военные и силы ЛНР взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
Российские военные и силы ЛНР взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Народная милиция ЛНР и союзные войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T15:51+0300
2022-06-25T15:51+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Народная милиция ЛНР и союзные войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника силового ведомства Андрея Марочко.Бои сейчас идут в городской застройке Лисичанска. Силы ЛНР контролируют всю территорию республики за исключением этого города.Ранее в российском Минобороны заявили, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо укрепленную оборону ВСУ, блокировали Лисичанск с юга. За пять дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку. В субботу были освобождены промышленная зона Северодонецка и аэропорт, с промзоны вывели 800 мирных жителей.
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Российские военные и силы ЛНР взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
15:51 25.06.2022 (обновлено: 16:03 25.06.2022) СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
Народная милиция ЛНР и союзные войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, сообщает РИА Новости
со ссылкой на подполковника силового ведомства Андрея Марочко.
Бои сейчас идут в городской застройке Лисичанска. Силы ЛНР контролируют всю территорию республики за исключением этого города.
"На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", - сказал Марочко.
Ранее в российском Минобороны заявили, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо укрепленную оборону ВСУ, блокировали Лисичанск с юга. За пять дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку. В субботу были освобождены промышленная зона Северодонецка и аэропорт, с промзоны вывели 800 мирных жителей.