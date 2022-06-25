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Российские военные уничтожили до 80 польских наемников в ДНР

Российские военные уничтожили до 80 польских наемников в ДНР

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T12:33+0300

2022-06-25T12:33+0300

2022-06-25T13:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Российские Вооруженные Силы высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", - сказал он.Конашенков уточнил, что в районе Николаева за сутки было уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.По информации российского оборонного ведомства, больше всего профессиональных военных приехало в зону боевых действий для поддержки ВСУ из Польши, эта страна лидирует и по числу убитых наемников.Всего с начала военной спецоперации потери ВСУ составляют: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин РСЗО, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.

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новости, россия, украина, днр, донбасс, вооружения, наемники