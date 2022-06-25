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Силы России и ЛНР полностью освободили Северодонецк и Боровское
Силы России и ЛНР полностью освободили Северодонецк и Боровское
Россия с 24 февраля проводит военную сецоперацию по демилитаризации Украины для защиты Донбасса. 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T20:49+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Подразделения Народной Милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики, сообщается в срочном заявлении Минобороны России.Территория промышленного предприятия "Азот" в Северодонецке контролируется силовиками ЛНР, попытка ВСУ превратить промзону в упорный очаг сопротивления была сорвана. "С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль", - отмечается в сообщении.
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Силы России и ЛНР полностью освободили Северодонецк и Боровское
20:49 25.06.2022 (обновлено: 20:50 25.06.2022)
Россия с 24 февраля проводит военную сецоперацию по демилитаризации Украины для защиты Донбасса.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
Подразделения Народной Милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики, сообщается
в срочном заявлении Минобороны России.
Территория промышленного предприятия "Азот" в Северодонецке контролируется силовиками ЛНР, попытка ВСУ превратить промзону в упорный очаг сопротивления была сорвана.
"С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль", - отмечается в сообщении.