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Скакуны абхазских коневладельцев заняли призовые места в Краснодаре
Скакуны абхазских коневладельцев заняли призовые места в Краснодаре
В субботу, 25 июня, на Краснодарском ипподрома прошел шестой скаковой день "Большой приз для кобыл (Оаks)". 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T16:33+0300
2022-06-25T16:33+0300
2022-06-25T16:44+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Лошади абхазских коневладельцев стали призерами скачек в Краснодаре, сообщает Госкомспорта Абхазии.Всего в рамках скакового дня прошло 12 скачек, в которых соревновались лошади английской и арабской чистокровных верховых пород на дистанциях от 1200 до 2400 метров.В забеге на 1200 метров среди чистокровных английских лошадей двух лет лошадь "Мисс Шелби" абхазского коневладельца Астамура Сангулия финишировала второй. А лошадь Даура Агухава по кличке "Абхазиан Сонг" стала третьей в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 2000 метров для чистокровных английских скакунов трех лет. В обоих забегах участвовало по пять лошадей.
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спорт, лошади, скачки, краснодар, новости
Скакуны абхазских коневладельцев заняли призовые места в Краснодаре
16:33 25.06.2022 (обновлено: 16:44 25.06.2022)
В субботу, 25 июня, на Краснодарском ипподрома прошел шестой скаковой день "Большой приз для кобыл (Оаks)".
СУХУМ, 25 июн - Sputnik.
Лошади абхазских коневладельцев стали призерами скачек в Краснодаре, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Всего в рамках скакового дня прошло 12 скачек, в которых соревновались лошади английской и арабской чистокровных верховых пород на дистанциях от 1200 до 2400 метров.
В забеге на 1200 метров среди чистокровных английских лошадей двух лет лошадь "Мисс Шелби" абхазского коневладельца Астамура Сангулия финишировала второй.
А лошадь Даура Агухава по кличке "Абхазиан Сонг" стала третьей в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 2000 метров для чистокровных английских скакунов трех лет.
В обоих забегах участвовало по пять лошадей.