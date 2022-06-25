Цвижба о книге "Абхазы на фронтах первой мировой войны"
12:27 25.06.2022 (обновлено: 12:28 25.06.2022)
Историк Лариса Цвижба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, почему выбрала для своей новой книги тему о роли абхазов в Первой мировой войне.
18 июня в офисе Московской Абхазской Диаспоры кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Лариса Цвижба представила на суд читателей свою книгу "Абхазы на фронтах Первой мировой войны (1914-1917)".
Тема Первой мировой войны всплыла не вдруг, как призналась автор книги так как она изучает историю народов Кавказа.
"Мне показалось, что Первая мировая война не так популярна в Абхазии. Мы знаем Кавказскую войну, мы знаем махаджирство, изучаем потомков диаспор по всему миру, Великую Отечественную войну, которая ближе к нам. Конечно, тема "Абхазской сотни" звучала, но не так, как все другие непростые периоды в истории нашего народа. А я, как архивист, не могла пройти мимо всего этого блока документов и накапливала, не предполагая, во что это выльется. Прошло много лет и я помню дату, когда я уже работала с этими архивными материалами - когда у нас шла война с Грузией", - рассказала Цвижба.
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