Цвижба о книге "Абхазы на фронтах первой мировой войны"

"Мне показалось, что Первая мировая война не так популярна в Абхазии. Мы знаем Кавказскую войну, мы знаем махаджирство, изучаем потомков диаспор по всему миру, Великую Отечественную войну, которая ближе к нам. Конечно, тема "Абхазской сотни" звучала, но не так, как все другие непростые периоды в истории нашего народа. А я, как архивист, не могла пройти мимо всего этого блока документов и накапливала, не предполагая, во что это выльется. Прошло много лет и я помню дату, когда я уже работала с этими архивными материалами - когда у нас шла война с Грузией", - рассказала Цвижба.