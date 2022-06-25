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Турист из Уфы утонул в Гагре
Турист из Уфы утонул в Гагре
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Турист из Уфы, 40-летний Максим Беркли, утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. 25.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-25T10:22+0300
2022-06-25T10:22+0300
2022-06-25T10:24+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Турист из Уфы, 40-летний Максим Беркли, утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. Несчастный случай произошел в пятницу, 24 июня. Трое молодых людей купались в море. Одна девушка стала тонуть, Беркли бросился ей на помощь, но и сам стал тонуть. Очевидцы с берега кинулись спасать всех. Девушку смогли вытащить живой, а мужчину спасти не удалось.
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инциденты, море, туристы, новости
Турист из Уфы утонул в Гагре
10:22 25.06.2022 (обновлено: 10:24 25.06.2022)
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Турист из Уфы, 40-летний Максим Беркли, утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии.
Несчастный случай произошел в пятницу, 24 июня. Трое молодых людей купались в море. Одна девушка стала тонуть, Беркли бросился ей на помощь, но и сам стал тонуть.
Очевидцы с берега кинулись спасать всех. Девушку смогли вытащить живой, а мужчину спасти не удалось.