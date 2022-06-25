https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/turist-iz-ufy-utonul-v-more-u-berega-gagry-1039806916.html

Турист из Уфы утонул в Гагре

Турист из Уфы утонул в Гагре

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Турист из Уфы, 40-летний Максим Беркли, утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. 25.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Турист из Уфы, 40-летний Максим Беркли, утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. Несчастный случай произошел в пятницу, 24 июня. Трое молодых людей купались в море. Одна девушка стала тонуть, Беркли бросился ей на помощь, но и сам стал тонуть. Очевидцы с берега кинулись спасать всех. Девушку смогли вытащить живой, а мужчину спасти не удалось.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инциденты, море, туристы, новости