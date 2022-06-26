https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/aslan-bzhaniya-pozdravil-kollektiv-abaza-tv-s-15-letnim-yubileem-1039819328.html
Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" с 15-летним юбилеем
Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" с 15-летним юбилеем
Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T11:55+0300
2022-06-26T11:55+0300
2022-06-26T11:55+0300
в абхазии
сми
телевидение
новости
абаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e166b2b55b70d487bf872da65cda7843.jpg
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" и его руководителя Руслана Хашиг с 15-летием телеканала. Поздравительный адрес распространила пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что "Абаза-ТВ" занимает одно из ведущих мест среди СМИ Абхазии, имеет свой особый почерк и большую аудиторию. "Абаза-ТВ" – это разноплановые передачи, прямые эфиры, сюжеты на важные и острые темы, перечислил Бжания. "Отрадно, что в своей работе вы уделяете большое внимание просветительским и патриотическим проектам", - подчеркнул он.Глава государства пожелал всем сотрудникам телеканала вдохновения, новых творческих успехов и процветания.
абаза
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616282_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_40ba4e274e88dc064db07f194205b569.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сми, телевидение, новости, абаза
Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" с 15-летним юбилеем
Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" и его руководителя Руслана Хашиг с 15-летием телеканала. Поздравительный адрес распространила пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что "Абаза-ТВ" занимает одно из ведущих мест среди СМИ Абхазии, имеет свой особый почерк и большую аудиторию.
"Востребованность, популярность и узнаваемость первого независимого абхазского телеканала "Абаза-ТВ" являются результатом Вашего большого труда и активной позиции, уважаемый Руслан Мканович, а также высокого профессионализма и творческого потенциала сотрудников", - говорится в поздравлении президента.
"Абаза-ТВ" – это разноплановые передачи, прямые эфиры, сюжеты на важные и острые темы, перечислил Бжания. "Отрадно, что в своей работе вы уделяете большое внимание просветительским и патриотическим проектам", - подчеркнул он.
Глава государства пожелал всем сотрудникам телеканала вдохновения, новых творческих успехов и процветания.