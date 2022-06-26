https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/aslan-bzhaniya-pozdravil-kollektiv-abaza-tv-s-15-letnim-yubileem-1039819328.html

Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" с 15-летним юбилеем

Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" с 15-летним юбилеем

Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T11:55+0300

2022-06-26T11:55+0300

2022-06-26T11:55+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив "Абаза-ТВ" и его руководителя Руслана Хашиг с 15-летием телеканала. Поздравительный адрес распространила пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что "Абаза-ТВ" занимает одно из ведущих мест среди СМИ Абхазии, имеет свой особый почерк и большую аудиторию. "Абаза-ТВ" – это разноплановые передачи, прямые эфиры, сюжеты на важные и острые темы, перечислил Бжания. "Отрадно, что в своей работе вы уделяете большое внимание просветительским и патриотическим проектам", - подчеркнул он.Глава государства пожелал всем сотрудникам телеканала вдохновения, новых творческих успехов и процветания.

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